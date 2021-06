C’è poco da dire: durante l’estate la frutta la fa da padrona. Durante i mesi estivi e nostre tavole si ritrovano infatti inondate di pesche, ciliegie, angurie e soprattutto albicocche. Non tutti però sanno che con questi frutti si può preparare un buonissimo liquore, in poco tempo e senza fare troppi sforzi.

Allora, ecco la semplicissima ricetta per preparare il buonissimo digestivo dal sapore dell’estate. Iniziamo subito a capire come ottenere un liquore dalle note estive che diventerà un compagno inseparabile dei nostri pranzi.

Gli ingredienti

Per preparare il liquore dalle note estive servono questi semplici ingredienti:

a) cannella in stecche, a piacimento;

b) 600 ml di acqua;

c) 600 ml di alcool 95 gradi;

d) 700 grammi di albicocche;

e) 500 grammi di zucchero.

Detto questo, iniziamo subito a scoprire come preparare questo buonissimo digestivo.

La preparazione

Per prima cosa, prendere le albicocche, lavarle con cura, asciugarle e tagliarle in quattro pezzi.

Prendere quindi un barattolo a chiusura ermetica, preferibilmente in vetro, e versarvi le albicocche e la cannella. Ricoprire la frutta e la spezia con l’alcool e chiudere il barattolo.

Lasciare ora lo stesso a riposare in un locale buio per almeno un mese. Una volta trascorso il mese, procurarsi una pentola grande e versarvi dell’acqua. Portare ad ebollizione e aggiungere lo zucchero.

Mescolare con attenzione utilizzando un mestolo fino ad ottenere uno sciroppo. Spegnere la fiamma e lasciare riposare fino a quando il liquido non sarà diventato tiepido.

A questo punto prendere il contenitore ermetico in cui si erano messe a riposare le albicocche. Con l’ausilio di un colino travasare il contenuto del barattolo nella pentola, facendo attenzione a trattenere la frutta e le spezie.

Girare fino a quando non il contenuto non si sarà amalgamato, travasare in una bottiglia e lasciare a riposare per almeno altri sei mesi.

