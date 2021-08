L’amore degli italiani verso il cibo e la buona cucina è noto in tutto il Mondo. Anche l’attenzione verso i dettagli e la qualità degli ingredienti non è da meno. A volte bastano pochi secondi di cottura in più per considerare una pasta immangiabile! In alcuni casi, e per alcune persone, questa attenzione ai dettagli è a dir poco maniacale.

In effetti, però, il “mangiar bene” passa soprattutto dai dettagli e dalle piccole cose. Per questo motivo, questo articolo propone la semplicissima ricetta di un delizioso olio aromatizzato con cui condire infinite pietanze.

Si tratta di un olio aromatizzato all’aglio e al peperoncino perfetto per il condimento di un’infinità di piatti. Dai secondi di carne o pesce alle zuppe. Dai condimenti per la pasta ai contorni. Una volta preparato sarà impossibile farne a meno!

Ecco gli ingredienti e tutto ciò che serve per la preparazione

Olio extra vergine di oliva 1l;

2 o 3 spicchi d’aglio;

5 peperoncini secchi;

1 bottiglia o un barattolo di vetro sterilizzati;

1 colino.

Nella scelta degli ingredienti si consiglia di optare sempre per prodotti di qualità. Per un buon risultato finale la scelta degli ingredienti giusti è fondamentale. Per questa ricetta, ad esempio, sarebbero perfetti ingredienti provenienti da agricoltura biologica.

Ovviamente, le dosi dell’aglio e del peperoncino si possono variare a piacimento. Per un sapore più deciso, ad esempio, si può aggiungere un ulteriore spicchio d’aglio. In aggiunta o in alternativa si può aggiungere un rametto di rosmarino fresco.

Ecco la semplicissima ricetta di un delizioso olio aromatizzato con cui condire infinite pietanze

Innanzitutto, bisogna pelare due o tre spicchi d’aglio. Questo è un ottimo sistema per pelarli senza neppure toccarli.

Una volta pelati possono essere inseriti ancora integri all’interno della bottiglia o del barattolo. Successivamente, bisogna sbriciolare i peperoncini ed inserire il tutto nel contenitore. Per sbriciolare i peperoncini si consiglia di utilizzare dei guanti. Se si vuole aggiungere il rosmarino, questo va accuratamente lavato ed inserito interamente nel barattolo.

Ovviamente, non resta che aggiungere l’olio e chiudere la bottiglia o il barattolo. A questo punto bisogna conservare la bottiglia in luogo chiuso in attesa che l’olio catturi gli aromi. Saranno sufficienti un paio di settimane. Una volta trascorso questo tempo, l’olio va filtrato utilizzando un colino.

Finalmente questo buonissimo olio sarà pronto per essere gustato e far esplodere di sapore tutti i nostri piatti!