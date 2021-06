L’estate sta arrivando e molti d noi preferiscono evitare dolci grassi e pesanti per tenersi leggeri e in forma. Il tiramisù e le zuppe inglesi risultano indigesti quando le temperature si alzano ma la voglia di dolci rimane. Per questo motivo in questo periodo dell’anno l’ideale sono i dolci freddi e leggeri che soddisfino senza appesantire.

Per questo motivo oggi parliamo della semplicissima ricetta del sorbetto al cioccolato pronta in cinque minuti senza latte né uova leggerissimo e cremoso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come prepararlo in cinque minuti

Per realizzare il nostro sorbetto al cioccolato avremo bisogno di:

acqua, 500 g;

300 g di cioccolato fondente al 50%;

100 g di cacao in polvere;

200 g di zucchero.

Ora possiamo iniziare la preparazione tritando il cioccolato nel mixer. Portiamo l’acqua a ebollizione e successivamente vi aggiungiamo il cacao e lo zucchero e il cioccolato tritato.

Ora dobbiamo mescolare bene con una frusta in modo da ottenere un composto liscio e omogeneo.

Quando sarà pronto lo togliamo dal fuoco e lo lasciamo raffreddare e lo poniamo in un recipiente in acciaio.

Ecco la semplicissima ricetta del sorbetto al cioccolato pronta in cinque minuti senza latte né uova leggerissimo e cremoso

Ora dobbiamo riporre il recipiente nel congelatore per almeno 5 ore. Ogni mezz’ora dobbiamo tirare fuori il composto e rimestarlo con una forchetta o una frusta. In questo modo il sorbetto assorbirà l’aria e non si solidificherà in maniera compatta.

Dopo almeno quattro ore possiamo tirare fuori il nostro dolce e con un frullatore a immersione lo ripassiamo in modo da ottenere una spuma morbida e densa.

Ora il nostro sorbetto è pronto per essere gustato, da solo o con l’aggiunta di una guarnizione di panna montata o caramello.

Approfondimento

In questa ricetta abbiamo visto come realizzare in poche mosse un delizioso gelato al tiramisù senza gelatiera.