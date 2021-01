In America Latina la tradizione culinaria è colma di ricette a base di carne. Due elementi non possono mai mancare sulle tavole degli abitanti dell’Argentina, il Mate e l’Asado. Non tutti conoscono però un terzo elemento che può sancire la buona riuscita di un banchetto a base di carne. Ecco la salsa argentina in grado di impreziosire le grigliate di carne, il chimichurri.

Ingredienti necessari

Questa salsa verde a base di verdure è il condimento ideale per donare un gusto eccezionale, ad ogni grigliata di carne. Per ottenere la salsa verde è necessario avere questi ingredienti molti comuni e facilmente reperibili tutto l’anno:

a) 15 grammi di prezzemolo;

b) 3 spicchi d’aglio;

c) 2 piccoli peperoncini secchi;

d) 2 cucchiai di origano secco;

e) 2 cucchiai di timo secco;

f) 1 cucchiaino di cumino in polvere;

g) 60 ml di acqua;

h) 40 ml di olio extravergine d’oliva;

i) 20 ml di aceto bianco;

j) sale e pepe, q.b..

Come si prepara la salsa verde argentina

Il primo passaggio necessario da compiere per preparare il chimichurri, è unire in un recipiente timo, originano e i 2 peperoncini secchi sbriciolati. Successivamente andranno aggiunti, nella stessa ciotola, cumino in polvere, pepe e i 3 spicchi d’aglio.

L’unico ingrediente della lista ancora non pronto all’uso, è il prezzemolo che dovrà essere lavato e asciugato. Per concludere la preparazione bisogna aggiungere il sale, l’aceto, l’acqua e l’olio extravergine di oliva.

Una volta aggiunti tutti gli ingredienti della salsa, è indispensabile agitare per bene il tutto. Un’oretta di riposo è l’ideale per permettere al chimichurri di poter sprigionare tutto il suo sapore avvolgente.

Modalità di conservazione

Il metodo migliore per conservare questa salsa è utilizzare un barattolo ermetico, che andrà tenuto in frigorifero per massimo 96 ore. Qualora il prodotto non venisse consumato, entro questo termine, si può utilizzare olio in abbondanza per coprire tutti gli ingredienti. Questa procedura permetterà di allungare sensibilmente la conservazione della salsa.

Ecco svelato come preparare il chimichurri, la salsa argentina in grado di impreziosire le grigliate di carne.

Buon Appetito!