I nostri cari mici così affettuosi apprezzano molto tutto quello che facciamo per loro. Tuttavia bisogna ammettere che non sempre comprendiamo il loro comportamento. Allora ecco la risposta incredibile e inaspettata al perché i gatti a volte ci portino dei topi in regalo.

Che tipo di animali sono i gatti

Se dovessimo mettere a confronto un gatto e un cane, scopriremo che le differenze alla fine sono minime. In effetti si tratta per ambedue di abili predatori, animali che cacciano una preda.

La differenza fra cane e gatto è la seguente. Mentre i cani se possono preferiscono cacciare a branco, proprio come i lupi, il gatto invece è un cacciatore solitario. Per questo si organizza con tecniche di caccia abbastanza differenti. E questa differenza di carattere spiega perché non vadano quasi mai d’accordo.

A caccia di topi

Il gatto è attirato da tutto ciò che si muove. Proprio per questo le sue prede preferite sono gli uccelli e i topi. Inoltre caccia indipendentemente se abbia o no fame. Per lui è allo stesso tempo l’istinto e lo sport preferito.

Ci sono alcuni gatti molto famosi che hanno stabilito dei veri e propri record. Qualche tempo fa i contadini li utilizzavano per tener lontano i topi dai depositi di grano e cereali. Un famoso gatto soriano vissuto in Inghilterra ha ucciso per conto del suo padrone più di 23.000 topi.

Ecco la risposta incredibile e inaspettata al perché i gatti a volte ci portino dei topi in regalo

Può capitare che a volte il gatto ci gratifichi facendoci dono di un topo. Noi pensiamo che è un modo per dimostrarci la sua riconoscenza, per le attenzioni che riceve e per dirci che sa guadagnarsi il pane. Ma purtroppo ci dobbiamo ricredere.

C’è una cosa che il gatto non riesce a comprendere di noi. E allora come fa la mamma gatto con i suoi piccoli, ogni tanto ci porta qualche preda per dirci: “Sei già grande e grosso e non sei ancora capace di cattura un solo topo?!”. Purtroppo i gusti dei gatti sono differenti da quelli degli uomini.

