Simbolo dell’estate, la melanzana è l’ortaggio per eccellenza presente sulle tavole degli italiani. La ricetta più famosa a cui viene associata la melanzana è sicuramente la parmigiana, ma vale la pena provarla anche in altre versioni. Ecco la ricetta veloce e gustosa per cucinare le melanzane in carrozza e fare un figurone nelle cene estive. Bastano solo pochi ingredienti per realizzare questo piatto unico, facile da preparare anche da chi non ha molta esperienza tra i fornelli. Partiamo dagli ingredienti.

Ingredienti per 4 persone

a) 2 melanzane;

b) 2 mozzarelle fior di latte da 250 gr;

c) farina e pangrattato q.b.;

d) 2 uova;

e) 1/2 cipolla bianca;

f) olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Procedimento

Il primo passo per una melanzana in carrozza croccante è eliminare tutta l’acqua delle mozzarelle fiordilatte. Dopo averle affettate, infatti, sarà necessario lasciarle scolare per un paio di ore. La mozzarella asciutta non bagnerà la melanzana ma manterrà intatto il suo sapore. Ora è il momento di procedere con le melanzane. Tagliamo le estremità e iniziamo ad affettarle cercando di ottenere delle fette rettangolari. Lasciamole spurgare per circa 30 minuti e poi tamponiamole con della carta da cucina. Ora è il momento di preparare il sandwich vero e proprio.

Prendiamo due fette di melanzane, inseriamo al loro interno la mozzarella fiordilatte e passiamo il tutto prima nella farina e poi nelle uova che avevamo precedentemente sbattuto con sale e pepe. Ultimo passaggio nel pangrattato, che darà quell’effetto crunch alla nostra mozzarella in carrozza. Mettiamo in una padella ampia dell’olio extravergine di oliva a riscaldare: quando avrà raggiunto la temperatura immergiamo le melanzane in carrozza. Scoliamo bene e tagliamo a metà. Possiamo servire la melanzana in carrozza in purezza oppure accompagnandola con una salsa di pomodori in agrodolce fatta in casa.

