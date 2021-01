Tra i primi piatti da leccarsi i baffi, ecco la ricetta veloce e golosa della pasta cremosa ai quattro formaggi. L’obiettivo è quello di condire la pasta con un sughetto sfizioso e con l’aggiunta di aromi.

Per esempio, supponendo di preparare porzioni abbondanti per cinque persone, servono 500 grammi di penne rigate, 250 grammi di latte, 50 grammi di burro. Nonché un pizzico di sale e una spolverata di noce moscata oltre che di pepe macinato al momento.

Per la scelta dei quattro formaggi è possibile sbizzarrirsi anche in base ai gusti. Ma per una buona combinazione, al fine di condire mezzo chilo di pasta, si possono scegliere 100 grammi di emmenthal, 100 grammi di taleggio, 100 grammi di gorgonzola e 100 grammi di parmigiano reggiano.

Ecco la ricetta veloce e golosa della pasta cremosa ai quattro formaggi

La preparazione è molto semplice in quanto, mentre si procede con la cottura al dente delle penne, si taglia a dadini il taleggio e anche il gorgonzola.

Mettere i due formaggi in una ciotola capiente aggiungendo l’emmenthal e il formaggio parmigiano, entrambi grattugiati. E poi mescolare dopo aver aggiunto pure il burro e il latte.

Trasferire il composto in una padella per far sciogliere il tutto a fiamma dolce. E questo fino ad ottenere una crema liscia e densa.

Aggiustare di sale e spolverare con il pepe per poi aggiungere le penne cotte al dente. A questo punto occorre far saltare la pasta con il sugo, giusto per tre minuti, a fiamma media, amalgamando in continuazione con un cucchiaio di legno.

Per poi aggiungere, su ogni piatto di portata, altro pepe, in base a quelli che sono i propri gusti. E ancora una spolverata di noce moscata. In questo modo si potrà servire a tavola un primo piatto ideale per chi ama i formaggi e anche a basso costo e di veloce preparazione visto che serve meno di mezz’ora.