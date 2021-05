Ecco la ricetta tradizionale della vera cassata siciliana. Tutti i consigli per incantare i propri ospiti con un dolce unico

La Sicilia è molto famosa per la sua pasticceria. Nell’isola anche il più piccolo paesino ha il proprio dolce tipico e le proprie ricette tradizionali. Insomma, per i siciliani i dolci sono una cosa molto seria. Fra tutti, la cassata siciliana ed il cannolo sono conosciuti ormai in tutto il mondo.

La cassata è un autentico trionfo di sapori, profumi e colori. Così bella che a volte dispiace doverla affettare! Ecco tutti i consigli per la sua preparazione.

Gli elementi principali per una perfetta cassata sono il pan di Spagna, il ripieno alla ricotta, la pasta di mandorle e la glassa.

Tutti gli ingredienti necessari

Per quanto riguarda il pan di Spagna gli ingredienti necessari sono: 5 uova, 150 g di zucchero bianco e 150 g di farina 00, un pizzico di sale e della scorza d’arancia o di limone. Per la bagna è possibile utilizzare il liquore che si preferisce. Nella ricetta tradizionale della vera cassata siciliana si utilizza il Marsala.

Per il ripieno servono: 700 g di ricotta di pecora, 250 g di zucchero a velo vanigliato, 50 g di cioccolato fondente in gocce.

Infine, per la glassa e le decorazioni sono necessari: 250g di zucchero a velo, 70ml di acqua, la frutta candita e 200g di pasta di mandorle o marzapane. Per un tocco di colore, al marzapane si possono unire 20g di pasta di pistacchi.

Il procedimento per il ripieno, il pan di Spagna e la pasta di mandorle

Si comincia dalla ricotta. La ricetta tradizionale della vera cassata siciliana prevede l’utilizzo della sola ricotta di pecora. Questa va inizialmente scolata e poi passata a setaccio per renderla più malleabile. Una volta fatto ciò, bisogna versarla in una ciotola e mischiarla con lo zucchero a velo vanigliato e le gocce di cioccolato. Un consiglio utile è quello di lasciare il ripieno in frigo per alcune ore. Secondo la tradizione andrebbe preparato il giorno precedente.

Successivamente si passa al pan di Spagna. Ecco un articolo che indica tutti i passaggi per prepararlo utilizzando gli ingredienti elencati sopra. Nella cassata siciliana il pan di Spagna va tagliato in almeno 3 dischi, pertanto è meglio utilizzare una tortiera rotonda.

Il passaggio successivo riguarda la pasta di mandorle. Questa, eventualmente mischiata alla pasta di pistacchi, va stesa con un mattarello per ottenere uno spessore di 6/7 mm. La pasta di mandorle stesa ed un disco di pan di Spagna vanno tagliati a rettangoli della stessa dimensione. La misura di riferimento è il bordo dello stampo che darà la forma alla cassata.

Ecco come assemblare tutti gli elementi per ottenere una perfetta cassata siciliana

Si può procedere a bagnare il pan di Spagna con del Marsala leggermente diluito con acqua.

A questo punto bisogna cospargere lo stampo di zucchero a velo. Lungo i bordi dello stampo vanno disposti i rettangoli di pasta di mandorle alternati a quelli di pan di Spagna.

Un disco di pan di Spagna va disposto sul fondo dello stampo e su questo va versato il ripieno.

Una volta versato il ripieno bisogna coprire tutto con l’ultimo disco di pan di Spagna. Per compattare gli elementi è importante lasciare riposare il tutto per almeno un’ora.

Durante questa ora si può procedere alla preparazione della glassa. Bisogna scogliere lo zucchero a velo in acqua a fuoco lento finché non diventa filante. Infine, non resta che capovolgere lo stampo e versare la glassa sulla cassata in modo omogeneo. Una volta raffreddata la glassa si può decorare con la frutta candita che si preferisce.