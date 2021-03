I vegani spesso hanno qualche difficoltà in più a diversificare e rendere appetitose le loro ricette. La loro dieta prevede, infatti, alimenti che a volte possono risultare poco appetitosi. Per questo, trovare modi nuovi per proporli è sempre bene accetto! Gli Esperti di Cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa, allora, propongono oggi ai Lettori una gustosa novità.

Un’idea simpatica, speciale e molto scenografica per proporre in maniera nuova un ingrediente sempre utile nella cucina senza carne: la verza. Questa verdura è particolarmente succosa e sostituirà alla perfezione la sfoglia di pasta. La preparazione di oggi infatti è davvero unica: ecco la ricetta semplicissima per una lasagna vegana senza carne e con ingredienti sani.

Gli ingredienti

La ricetta presentata oggi prevede l’utilizzo di un uovo, ma per renderla completamente vegana basterà toglierlo dal procedimento e andare avanti come se non ci fosse. Questi gli ingredienti:

un cavolo verza;

un peperone;

una cipolla;

una carota;

due spicchi d’aglio;

olio, sale e pepe, quanto basta;

500 grammi di lenticchie cotte e scolate;

un uovo;

100 grammi di parmigiano grattugiato;

basilico fresco, a piacere;

300 grammi di riso cotto;

300 grammi di passata di pomodoro.

Il procedimento

Questa torta salata – che la Redazione ha chiamato per gioco lasagna – si realizza con pochi passaggi. E allora ecco la ricetta semplicissima per una lasagna vegana senza carne e con ingredienti sani.

Sfogliare il cavolo verza e farlo sbollentare. Tritare finemente il peperone, la cipolla, la carota e l’aglio. In una padella far soffriggere le verdure partendo dalla cipolla finché non è ben dorata, e poi aggiungendo le altre man mano. Aggiustare con sale e pepe a piacere.

In una ciotola versare le lenticchie e unire con il soffritto, l’uovo, il parmigiano, il basilico, il riso e la passata di pomodoro, amalgamando bene prima di aggiungere ogni nuovo ingrediente.

Stendere le foglie di verza sbollentate in una pirofila, in modo da formare la “sfoglia” della torta salata. Farcire con il ragù di lenticchie e coprire bene tutto con la verza in modo da creare una sorta di lasagna ripiena.

Condire con un giro d’olio, un pizzico di sale e pepe e una spolverata di parmigiano. In forno a 180 gradi per 40 minuti. Guarnire la torta salata con del sugo al basilico e parmigiano grattugiato a piacere.