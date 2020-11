Deliziare i membri della famiglia con una soffice torta ai mandarini è davvero un’ottima idea per iniziare la giornata. L’aroma delicato, l’impasto soffice e la facilità della preparazione, fanno della torta ai mandarini un dolce da provare assolutamente. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

2 mandarini;

170 g di farina tipo 00;

1 uovo;

120 g di zucchero;

150 g di yogurt bianco;

120 g di olio di semi;

80 g di fecola di patate;

1 bustina di lievito per dolci;

1 pizzico di sale.

Ecco la ricetta semplice e veloce della torta ai mandarini da provare assolutamente. Procedimento

Per un risultato genuino, semplice e soffice sarà necessario lavare, sbucciare e tagliare a pezzi i mandarini. Inserirli in un frullatore e ridurli in poltiglia. Aggiungere lo zucchero e l’olio a filo. Successivamente, versare lo yogurt, l’uovo e poi ad uno tutti gli ingredienti. Setacciare la farina e aggiungerla al composto, poi sarà il turno della fecola e del lievito sempre setacciato precedentemente. Successivamente, aggiungere un pizzico di sale e frullare per qualche minuto.

Versare il composto in uno stampo per torte rivestito da un foglio di carta da forno, precedentemente inumidito sotto l’acqua e poi strizzato. Far cuocere a 180°, in forno già caldo, per circa mezz’ora. Per capire i tempi di cottura, provare con la tecnica dello spaghetto. Infilare uno spaghetto fino al cuore del dolce e poi tirare via. Se fuoriesce sporco di impasto, la torta deve cuocere ancora per qualche minuto. Sfornare e lasciare intiepidire. Prima di servire spolverare con uno strato di zucchero a velo. Oppure decorare con spicchi di mandarino. Ed ecco che il gioco è fatto. L’aroma leggero dei mandarini donerà a questa soffice colazione un tocco di gusto in più. Inoltre, la torta può essere accompagnata da una confettura all’arancia o una crema di nocciole spalmabile. Farà impazzire tutti in un sol boccone.

