Ecco la ricetta segreta per un buonissimo liquore a base di agrumi ma che non è il limoncello

I liquori amari e grappe sono alcolici a cui non si può fare a meno e ogni Pese e regione ha le sue tradizioni. Ci sono i liquori alle erbe o bacche che sono tipici di regioni montuose, quelli a base di agrumi come il limoncello. Ed è indiscutibile che quelli fatti in casa sono i migliori.

Per chi ha voglia di sperimentare nuovi gusti più orientali ed esotici, ecco un frutto che darà un liquore buonissimo. Il kumquat o mandarino cinese ha un sapore amarognolo ma dolce che somiglia molto ai classici limoncelli.

Ecco la ricetta segreta per un liquore buonissimo a base di agrumi che non è il limoncello

Per preparare il liquore di kumquat ecco gli ingredienti che ci servono:

a) 400 gr di mandarini cinesi, i kumquat;

b) 550 ml di alcool puro distillato a 96°;

c) 1 lt di acqua;

d) 400 g di zucchero;

e) una fialetta di aroma di vaniglia;

f) polvere di cannella quanto basta.

Prepariamo innanzitutto i mandarini in due modi diversi ovvero tagliandoli a metà in parte e l’altra bucherellandoli interi con una forchetta. Troviamo poi un bel barattolo o vaso dove lasciare a macerare la frutta e inseriamo i mandarini e l’alcool puro e la vaniglia con una spolverata di cannella quanto basta.

Tempi di macerazione e preparazione da aggiungere alla fine

Per ottenere un buon liquore dobbiamo attendere un periodo intorno ai 30-40 giorni. Passato questo arco di tempo, quando vogliamo assaggiarlo, prepariamo prima questo ultimo composto. Facciamo bollire un litro di acqua e aggiungiamoci i 400 g di zucchero. Si creerà come una poltiglia che dovremo lasciare raffreddare.

Soltanto a quel punto potremo aggiungerla al nostro liquore che avremo filtrato in una boccetta o bottiglia adatta. I mandarini che restano si possono riutilizzare per una marmellata o per fare dei dolci, ricordandoci solo che sono alcolici. Ecco la ricetta segreta per un liquore buonissimo a base di agrumi che non è il limoncello.