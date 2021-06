Belli da vedere e ottimi da mangiare, la pianta di fichi d’india è utilizzabile completamente, dalla pala succosa del fusto ai dolci e coloratissimi frutti. Il gel delle pale, ad esempio, è utilizzabile come cosmetico naturale, rinfrescante e rigenerante della pelle, come disinfettante o come integratore alimentare. Questo gel è infatti ricchissimo di vitamine e sali minerali importanti, come vitamina B e C, magnesio, fosforo, potassio. Le stesse proprietà sono contenute nei frutti del fico d’india. Ricchissimi di fibre, vitamine e minerali, i fichi d’india migliorano le funzioni intestinali e sono un importante rimedio contro la stitichezza. Aumentano il senso di sazietà e aiutano ad assimilare meno zuccheri e grassi, e quindi sono utili per chi soffre di glicemia.

Possiamo mangiarli freschi, oppure trasformarli in una buonissima confettura da spalmare sul pane.

Ecco la ricetta segreta della nonna per una gustosissima confettura di fichi d’india

Ingredienti:

Zucchero, dai 300 ai 500gr, dipende quanto si vuole zuccherata

1kg di polpa di fichi d’india

dell’acqua q.b.

come acidificante utilizzeremo il succo di un limone

Preparazione

Per sbucciare i fichi d’india indossare dei guanti ed aiutarsi con un coltello. Con questo si andrà a fare dei tagli precisi nella buccia, che poi si tirerà via a mano. Una volta pronta la polpa, tagliarla a cubetti piccoli e versarli un una pentola per la cottura.

Mettere a cuocere la polpa con dell’acqua, non molta, il preparato non deve essere annacquato.

Cucinare fino a che non si sarà ottenuta una consistenza liquida e abbastanza cremosa. Passare al setaccio il preparato per eliminare i semi. I semi sono piuttosto grandi, quindi non sarà un problema individuarli ed eliminarli. Eliminati i semi, mettiamo nuovamente la polpa di fico d’india nella pentola e la cuciniamo aggiungendo poco a poco lo zucchero. Quando il composto avrà raggiunto l’ebollizione, aggiungerei succo di un limone spremuto in precedenza.

Lasciare cucinare per circa 40 minuti. Una volta pronta, versiamo la confettura all’interno di barattoli di vetro sterilizzati. Con il calore si creerà il sottovuoto. La confettura può conservarsi fino a tre mesi se in sottovuoto. Ecco qui pronta la ricetta segreta della nonna per una gustosissima confettura di fichi d’india.