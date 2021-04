Un posto dove amavamo andare da bambini, e dove alcuni di noi vanno tuttora, era il fast-food. Certo, non è tanto salutare come i piatti che si preparano a casa, ma provare il cibo del fast-food è un’esperienza che almeno una volta della vita si deve fare. Insomma, ogni tanto bisogna eccedere. Anche perché i bambini ne sono così affascinati, tanto da voler festeggiare anche in quei posti la loro festa di compleanno.

Effettivamente, al primo morso del panino si ha la voglia di continuare, perché il sapore è abbastanza gradevole. In realtà, il sapore è frutto della combinazione di tanti ingredienti mescolati tra loro che danno origine alla salsa. Proprio di questo tratterà l’articolo: ecco la ricetta segreta della buonissima salsa dei panini dei famosi fast-food da fare a casa.

Ingredienti

a) una tazza di maionese;

b) 1 cucchiaio e mezzo di senape/mostarda;

c) 1 cucchiaio e mezzo di aceto di vino bianco;

d) 2 cucchiai di cetriolini dolci sott’aceto;

e) ½ cucchiaino di aglio in polvere;

f) ½ cucchiaino di cipolla in polvere;

g) ½ cucchiaino di paprika.

Preparazione della salsa per il panino

Calcoliamo una tazza di maionese (circa 50 g) e la versiamo su una ciotola. Aggiungiamo i cetriolini dolci sott’aceto, la senape/mostarda, l’aceto di vino bianco, aglio in polvere, cipolla in polvere e la paprika con le misure indicate sopra. Mescoliamo tutto affinché non si ottiene un composto tendente al giallo. Dopo di che mettiamolo in frigo in modo tale che si compatti.

Ecco la ricetta segreta della buonissima salsa dei panini dei famosi fast-food da fare a casa. Molto veloce e semplice da fare. Gli ingredienti sono poi economici e alla portata tutti.

Facendo i panini stile fast-food soprattutto con l’aggiunta di questa salsa preparata in casa faremo sicuramente felici i nostri bambini. E non solo. Anche gli adulti che non rinunciano a tornarci una volta ogni tanto, perché è sempre bello tornare nei posti che ricordano i momenti d’infanzia.