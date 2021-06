La tempura è un piatto tipico giapponese, tra i più conosciuti e amati. Il suo successo nel Mondo è dovuto alla sua frittura che risulta molto più leggera e molto più croccante della frittura classica. La ricetta originale è vegetariana, vegana, e senza glutine. É utilizzata, infatti, farina di riso con l’aggiunta di sola acqua. In Italia spesso si prepara la pastella per la frittura con farina 00 o similare, ma il risultato, quanto a croccantezza e leggerezza, è totalmente diverso. Variante molto diffusa è la tempura di gamberi e verdure insieme.

Ecco la ricetta per una buonissima tempura più il segreto per avere una frittura perfetta e verdure croccanti non imbevute di olio

La ricetta della tempura giapponese è semplicissima. Ingredienti:

a) 100 gr di acqua fredda;

b) 100 gr di farina di riso;

c) 500 gr di gamberi;

d) 100 gr di zucchine;

e) 100 gr di carote;

f) olio di semi di girasole q.b.

Procedimento

Pulire i gamberi e appiattirli leggermente utilizzando un piccolo mattarello, per evitare che si incurvino durante la frittura. Tagliare zucchine e carote come tanti bastoncini. Preparare la pastella. Amalgamare farina e acqua velocemente e per poco tempo senza preoccuparsi di eventuali grumi (i grumi contribuiscono a rendere la frittura più croccante). Evitare di usare la frusta, ma le classiche bacchette giapponesi o la massimo una forchetta. Scaldare l’olio di semi in una padella dai bordi alti, preferibilmente nel wok. Quando l’olio è caldo, inzuppare un ingrediente per volta nella pastella lasciando cadere quella in eccesso e adagiarlo nell’olio. Friggere prima le verdure, poi i gamberi e pochi pezzi per volta, senza girarli di continuo e fin quando non saranno dorati. Sistemare il tempura su una gratella e lasciarla riposare qualche secondo, salare e servire subito.

Il segreto per un risultato perfetto

Le parole segrete per una tempura perfetta sono: shock termico. La pastella va tenuta sempre fredda. Il consiglio è lavorarla in una ciotola in metallo, appoggiata a sua volta su una ciotola più grande contenente del ghiaccio. Alcuni mettono in frigorifero la farina prima di utilizzarla. Anche le verdure e i gamberi vanno fritti freddi. Questo perché, a contatto con l’olio caldo, la pastella si fissa sugli ingredienti senza inzupparsi di olio.

Abbiamo visto la ricetta per una buonissima tempura più il segreto per avere una frittura perfetta e verdure croccanti non imbevute di olio. Un ultimo consiglio però. La temperatura dell’olio è molto importante. L’olio deve essere portato a una temperatura massima di 180° e deve rimanere costante per tutto il tempo. Come verificare la temperatura dell’olio se non si ha un termometro da cucina? Semplicemente facendo cadere una goccia di pastella nell’olio: se affonda per metà e viene subito a galla vuol dire che l’olio è pronto per friggere.

Per quanto riguarda gli ingredienti da utilizzare, si possono scegliere tutte le verdure di stagione che manterranno intatto il loro sapore. In alternativa ai gamberi, poi, è possibile utilizzare anche calamari, seppie o sardine.