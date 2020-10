Come potete quotidianamente leggere nei nostri articoli, gli Esperti di salute e benessere di Pdb, consigliano l’assunzione dello yogurt. Non solo a colazione, ma anche durante la giornata per un break alimentare sano e appetitoso. Per questo, ecco la ricetta per preparare uno yogurt nutriente fatto in casa è pronto da gustare.

I due ingredienti

Per preparare in casa il nostro yogurt, ci serviranno solamente due ingredienti:

a) un litro di latte fresco intero;

b) alcune bustine di fermenti liofilizzati.

La preparazione

Ecco la ricetta per preparare uno yogurt nutriente fatto in casa, seguendo questi semplici passaggi, ma dotandoci di un termometro alimentare.

a) prendiamo un pentolino riscaldiamo il latte fino al raggiungimento di una temperatura di circa 40/42 °, ossia quella perfetta per la fermentazione. Questo procedimento ci permette di eliminare completamente i batteri del latte;

b) uniamo i fermenti lattici, avendo cura di mescolare e amalgamare bene, ma senza formare i classici grumi pericolosi. Fate attenzione perché la temperatura deve essere sempre quella citata sopra;

c) a questo punto, una volta scelta la cremosità a nostro piacimento, versiamo lo yogurt in un contenitore termico. Se volete, potete già riempire dei vasetti di vetro, nei quali far riposare il nostro yogurt per 6/7 ore.

Vari gusti

Questa è la ricetta base per preparare il classico yogurt neutro. Vi consigliamo di assaggiarlo insieme alla frutta, creando un dolce assolutamente gustoso e salutare. Alla mattina a colazione invece, potrete gustarlo con i fiocchi d’avena. Se poi avete anche giustamente voglia di assaggialo con i vari gusti, basterà semplicemente aggiungere gli aromatizzanti che si usano anche per i gelati. Avrete la possibilità di creare dei gustosissimi yogurt alle varietà di frutta o di creme. Questo è il modo più semplice, piacevole e salutare per far mangiare lo yogurt anche ai nostri figli. Ricordiamo che in questo periodo, caratterizzato dal cambio e dallo sbalzo delle temperature, lo yogurt permette di mantenere equilibrata la flora intestinale e di prevenire l’attacco dei virus influenzali.

Approfondimento

Mantieni alta la concentrazione al lavoro con i fiocchi d’avena, mangiati a colazione