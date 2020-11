Una radice che, pur lasciando in bocca un sapore un po’ amaro, ogni tanto andrebbe inserita nella dieta per le sue spiccate proprietà benefiche. E pure per il suo basso apporto calorico. Si tratta, nello specifico, della scorzonera che, essendo ricca di fibre e di sali minerali, se ben cucinata è ottima per le sue proprietà diuretiche al pari, per esempio, del topinambur.

Allora, ecco la ricetta per mangiare la scorzonera al forno con questi salutari e gustosi ingredienti. In quanto il suo sapore amarognolo può essere agevolmente smorzato abbinando la radice, per esempio, alla cottura al forno con il prosciutto e con il formaggio. E soprattutto preparando a bagnare una salsa sfiziosa e deliziosa.

La prima cosa da fare è quella di pulire e di lavare bene la scorzonera in acqua corrente e poi immergerla in una soluzione di acqua e aceto. Intanto, mandare in ebollizione l’acqua con sale e succo di limone, e poi immergere la scorzonera e cuocere per una ventina di minuti.

Nel frattempo, in una casseruola occorre preparare la salsa partendo da burro e farina, e poi aggiungendo latte, brodo vegetale per stemperare, e sale e pepe quanto basta per una cottura totale di non più di 10 minuti. Un po’ di questa salsa va aggiunta a tuorli d’uovo da frullare con la noce moscata. E aggiungere il tutto al resto della salsa amalgamando bene.

Con il forno già caldo, adesso è il momento di prendere una pirofila da ungere con la margarina. Ed a questo punto si possono alternare gli strati di scorzonera agli strati di prosciutto e di formaggio emmenthal. E poi bagnare tutto con la salsa. In soli 15 minuti, con il forno statico a 240 gradi centigradi, sarà possibile portare in tavola una gustosa scorzonera gratinata da leccarsi i baffi.