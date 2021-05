L’estate è alle porte e con essa la voglia di provare a preparare nuovi gustosissimi piatti. Ovviamente, tra gli ingredienti che popolano la nostra cucina nella bella stagione non può mancare il pesce, re delle tavole estive.

Per questo motivo oggi scopriremo come unire il pesce spada a delle buonissime verdure per creare una leccornia semplice e gustosa. Allora, ecco la ricetta per il primo piatto di pesce semplicissima da preparare e che lascerà tutti gli ospiti a bocca aperta.

Gli ingredienti da comprare per preparare questa sfiziosissima pietanza

Per preparare un piatto di pasta al ragù verde di pesce spada sono necessari i seguenti ingredienti:

a) 400 grammi di linguine;

b) un bicchiere di vino bianco secco;

c) due cucchiai d’olio d’oliva;

d) pepe nero, a piacimento;

e) 420 grammi di pesce spada;

f) due spicchi d’aglio;

g) 300 grammi di zucchine;

h) 300 grammi di pomodorini.

Una volta comprati questi ingredienti, non resta che mettersi ai fornelli e iniziare a preparare questo buonissimo primo piatto.

Per prima cosa prendere una pentola abbastanza capiente, riempirla d’acqua e mettere la stessa a bollire. Una volta che l’acqua sarà arrivata al punto di ebollizione, versarvi il sale e la pasta e lasciare cuocere a fiamma bassa.

Nel mentre prendere l’aglio, sbucciarlo, lavarlo e asciugarlo accuratamente. Prendere ora una zucchina, lavare e tagliare a cubetti spessi.

Passare ora ai pomodorini: lavare, asciugare e tagliare a metà.

Preparare, infine, il pesce spada tagliandolo a tocchetti grossi.

Prendere ora una pentola, versarvi i due cucchiai d’olio e accendere il fornello a fiamma alta. Appena l’olio sarà caldo aggiungere l’aglio e far dorare.

In seguito, versare il pesce spada, alzare la fiamma e rosolare per pochi minuti. Sfumare ora con il vino bianco e versare le zucchine e i pomodorini. Lasciare cucinare con la pentola coperta e la fiamma bassa per 15 minuti circa. Infine, scolare la pasta, versare nella padella, alzare la fiamma e saltare per pochi secondi.

Ora non resta che aggiungere il pepe e il sale, impiattare e godersi questo piatto buonissimo e semplice da preparare.

