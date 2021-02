I bucatini sono un tipo di pasta molto popolari in Italia, specie nel centro. Vengono infatti preparati in mille modi diversi ma la loro celebrazione più famosa è con l’amatriciana.

Ecco la ricetta per dei bucatini cremosi con zucca e porri, ideali per una cena in famiglia o un primo sfizioso per stuzzicare il nostro palato.

Il gusto dolce della zucca viene esaltato dal sapore deciso del porro e la presenza del latte dona alla pasta un sugo molto denso e ricco di gusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

350 gr di bucatini;

200 gr di porri;

400 gr di zucca;

2 dl di latte;

1 dl di panna fresca;

60 gr di burro;

maggiorana qb;

sale;

pepe.

Ecco la ricetta per dei bucatini cremosi con zucca e porri

Prendiamo la zucca, priviamola della buccia e leviamo i filamenti interni e i semini. Tagliamo la zucca a dadini e mettiamoli da parte. Cuociamo i cubetti di zucca al vapore per circa 15 minuti al massimo. Una volta cotti i cubetti di zucca, prendiamone i 3\4 e schiacciamoli con i rebbi di una forchetta.

Prendiamo un tegame e prepariamo la nostra salsa con i formaggi. Facciamo fondere 30 gr di burro, mettiamo la polpa di zucca schiacciata, il latte, la panna, il sale e il pepe. Cuociamo il sughetto per 7-8 minuti al massimo, dovremmo ottenere una crema abbastanza densa. Puliamo quindi i porri, togliamo la parte verde, la radice e le foglie più esterne. Tagliamo i porri a rondelle e mettiamoli in un altro tegame col resto del burro, la maggiorana, il sale e il pepe. Facciamo cuocere il tutto a fuoco medio per dieci minuti. Stiamo attenti a non far asciugare il sugo e aggiungiamo i dadini di zucca avanzati. Lessiamo la pasta in abbondante acqua salata e scoliamola al dente. Aggiungiamo la pasta nella pentola col sugo con la zucca e, alla fine, aggiungiamo anche i porri stufati.

Serviamo con una spolverata di parmigiano fresco.