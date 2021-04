Ci manca la libertà ma non la voglia di divertirci e stare insieme. A casa possiamo rendere le nostre serate fra pochi intimi un po’ più speciali.

L’estate arriva e anche la voglia di andare al mare e fare serate in spiaggia, aperitivi, spritz e risate con gli amici. Per il momento ecco la ricetta migliore per preparare in casa il cocktail dell’estate come se fossimo ad un bar in spiaggia.

Un cocktail senza tempo che piace a tutti e possiamo preparare facilmente

Un cocktail che non può mancare nella nostra lista di bevande da saper preparare è sicuramente il Cuba Libre. È un cocktail che grida alla libertà che fu istituzionalizzato infatti dai cubani nel 1898. Si festeggiava la liberazione dall’occupazione spagnola dopo anni di guerre.

Ecco che questo inno alla libertà è perfetto per prepararsi alle uscite dopo questo durissimo anno di confinamento. Cosa ci serve per preparare un buon Cuba Libre? I tre ingredienti fondamentali sono: rum, coca cola e lime.

Oggi usiamo la Coca Cola al posto del caramello che agli esordi fu utilizzato per fare il Cuba Libre. Era piuttosto una sorta di punch a base di rum e lime.

Per riempire il nostro bicchiere ecco le dosi:

a) 5-8 cl di rum cubano chiaro;

b) 8-10 cl di Coca Cola;

c) 1 cl di succo di lime;

d) fetta di lime.

Tutti gli ingredienti si versano direttamente in un bicchiere che si chiama highball. Infine, si spreme il lime e si aggiunge il ghiaccio a piacimento. Mettiamo la fettina di lime direttamente nel cocktail o a lato sul bicchiere.

Questo cocktail è fresco e non troppo forte se non si esagera con le dosi di rum indicate. Si accompagna perfettamente ad aperitivi leggeri e piatti freschi estivi. Le cene vegetariane a base di avocado, frutta e verdure crude si sposano perfettamente con il Cuba Libre.