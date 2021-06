Nonostante siamo solo alla prima settimana di giugno, le temperature in alcune zone d’Italia già sono piuttosto alte. Il caldo debilita e toglie l’appetito, ma è importante non trascurarsi e scegliere un’alimentazione leggera e nutriente che fornisca tutto ciò che serve all’organismo per restare in forma. Sempre attento alle esigenze dei suoi Lettori, il team di esperti di cucina e alimentazione di ProiezionidiBorsa oggi vuole proporre un piatto davvero rigenerante e pronto in pochi minuti. Ecco la ricetta mediterranea veloce semplicissima fresca e tonificante, perfetta per combattere il torrido caldo estivo.

Il riso con il pomodoro crudo

I protagonisti della ricetta di oggi sono i pomodori, fondamentali nel periodo estivo. Difatti contengono un’elevata percentuale di carotenoidi, importanti per innalzare le difese della cute e stimolare la produzione di melanina. Quest’ultima è il pigmento responsabile dell’abbronzatura nonché una sostanza importantissima per la difesa della pelle dall’aggressione dei raggi solari. È per questa ragione che consigliamo questa pietanza dal gusto fresco e mediterraneo che una volta scoperta, siamo sicuri diventerà il must dell’estate. Scopriamo insieme cosa occorre per prepararla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

400 gr di riso per insalate; 1 kg di pomodori rossi a grappolo; Olio evo q.b.; sale; basilico fresco.

Procedimento

Porre sul fuoco una pentola colma di acqua salata e portarla al bollore, quindi versarvi il riso. Mentre il riso cuocerà, privare i pomodori del picciolo e lavarli accuratamente sotto acqua corrente. Quindi tagliarli grossolanamente, metterli in un mixer e frullarli per bene. Versare il sugo di pomodoro in un passaverdure a maglie strette, così da eliminare le pellicine che potrebbero essere fastidiose e ottenere un gusto più vellutato al palato. A questo punto aggiungere olio, sale e basilico e porre il condimento in frigo.

Quando il riso avrà raggiunto la cottura desiderata, scolarlo e lasciare che si raffreddi. Volendo, se si dispone di poco tempo, per accelerare il processo di raffreddamento si potrà anche passarlo sotto l’acqua fredda e lasciarlo scolare.

A questo punto si potrà impiattare. Porre una porzione di riso in ciascun piatto e cospargere con un’abbondante quantità di sugo di pomodoro fresco. Per ultimare il piatto poggiarvi in cima qualche fogliolina di basilico, lo renderà ancor più colorato e invitante. Et voilà, ecco la ricetta mediterranea veloce semplicissima fresca e tonificante perfetta per combattere il torrido caldo estivo, sarà un successo.

Il consiglio

La qualità di pomodori indicata negli ingredienti è essenziale per la buona riuscita di questa pietanza. Difatti non tutti i pomodori si prestano al risultato. Diversamente si rischierebbe di ottenere una salsa dalla consistenza e dal sapore sbagliato, ovvero troppo simile ad un qualunque insignificante sugo crudo.