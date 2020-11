Per un pranzo goloso e gustoso da preparare con pochi ingredienti, ecco la ricetta leggera e veloce dei broccoli e cavolfiori gratinati al forno senza besciamella.

Si tratta di un piatto perfetto, tra l’altro, non solo per il pranzo della domenica. Ma pure per far mangiare i broccoli ai più piccini, che spesso non li amano, come contorno di verdure lessate. Supponendo di preparare il piatto per quattro persone, non servono altro che due broccoli. Oltre a sei fette di mozzarella, unitamente a cinque cucchiai di formaggio parmigiano grattugiato, cinque cucchiai di pangrattato e sale in quantità strettamente necessaria.

Ecco la ricetta leggera e veloce dei broccoli e cavolfiori gratinati al forno senza besciamella

La preparazione

Passando alla preparazione, i due broccoli devono essere lavati, tagliati a tocchetti e lessati in acqua bollente, con aggiunta di un pizzico di sale, per non più di dieci minuti.

Dopodiché adagiare i broccoli scottati su una pirofila mentre il forno statico è stato preriscaldato a 180 gradi. Tagliare, quindi, le sei fette di mozzarella a cubetti e spargere sopra i broccoli. E poi, a seguire, spolverare prima con i cinque cucchiai di formaggio parmigiano grattugiato. E poi anche con i cinque cucchiai di pangrattato.

Per la cottura, con il forno ad una temperatura di 200 gradi, far trascorrere dieci minuti e poi attivare per altri cinque minuti la funzione grill. In tal modo sopra i broccoli gratinati al forno senza besciamella si andrà a formare quella gustosa e irresistibile crosticina.

L’alternativa del cavolfiore al posto dei broccoli

Per questa ricetta leggera e veloce, al posto dei broccoli, con lo stesso metodo di preparazione, si possono preparare pure i cavolfiori gratinati senza la besciamella.

Anche in questo caso, infatti, il cavolfiore deve essere prima scottato tenendo presente, peraltro, che è possibile optare per infornare solo le cime. Senza dimenticare che i torsoli del cavolfiore si possono conservare in frigo così da impiegarli nella per preparazione di minestre.