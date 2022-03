La gotta è una malattia infiammatoria molto diffusa, in Italia ne soffre circa l’1% della popolazione, mentre in USA arriva a colpire fino al 4% degli americani. Più precisamente, a scatenarla è un eccesso di acido urico nel sangue. Questo è un prodotto finale del metabolismo delle purine, acidi nucleici che vengono prodotti dal corpo e introdotti con l’alimentazione. Se in eccesso, l’acido si potrebbe depositare nelle articolazioni causando attacchi di artrite. La gotta ha, di solito, un esordio improvviso e si manifesta a livello del dito del piede, caviglia, ginocchia, polsi e gomiti. I sintomi possono essere artrite acuta, gonfiore, dolore e arrossamento. E, nella maggioranza dei casi, si manifesta improvvisamente. In presenza di più episodi di artrite gottosa all’anno, con conseguenti elevati valori di acido urico, sarebbe meglio rivolgersi ad uno specialista.

Ecco la ricetta in pochi minuti per un gustosissimo risotto che sarebbe indicato per chi soffre di gotta ed eccessivi livelli di acido urico nel sangue

In generale è possibile, però, seguire una dieta alimentare per ridurre l’introito di purine ed evitare di aumentare i livelli di acido urico nel sangue. Sarebbero da eliminare alimenti come pesce azzurro, frattaglie, carni rosse e bianche, crostacei, salumi, legumi, asparagi, spinaci, frutta secca e funghi. Sono invece consigliati i formaggi magri, pasta e altri cereali, ortaggi e verdure di stagione, così come latte e uova. Bere molta acqua e mantenere un peso forma sarebbero sempre consigliati, per favorire una corretta espulsione dell’acido in eccesso. Oggi, infatti, vedremo una ricetta gustosissima che sarebbe particolarmente adatta in questi casi.

Ecco gli ingredienti

320 g di riso;

cipolla q.b;

sale;

240 g di radicchio;

100 g di scamorza;

brodo vegetale;

1 bicchiere di vino rosso.

Massimo 15 minuti di preparazione

Per prima cosa sarà necessario preparare il brodo vegetale o usarne uno già pronto. In una padella capiente mettiamo olio e cipolla e lasciamo rosolare e imbiondire. Aggiungiamo poi il radicchio lavato e tagliato finemente a listarelle. Versiamo quindi il bicchiere di vino e sfumiamo per bene. A questo punto, aggiungiamo il riso e lasciamo tostare per qualche minuto. Essendo un risotto, sarà necessario aggiungere del brodo vegetale di tanto in tanto per evitare che si attacchi al fondo della padella. Ricordiamoci di mescolare e lasciar cucinare su un fuoco medio. Appena sarà pronto, aggiungiamo la scamorza a pezzetti, anche affumicata se piace. Insaporiamo con pepe nero e parmigiano e serviamo medio caldo. Ecco la ricetta pronta in pochi minuti per un primo piatto sfizioso da inserire in una dieta sana e salutare.