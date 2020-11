Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i migliori piatti per l’autunno e per l’inverno da servire in tavola, ecco la ricetta gustosissima della zuppa alla francese con questo ortaggio, ovverosia con la cipolla. In particolare, si tratta di un piatto che è povero e che è facile da preparare. E questo anche perché gli ingredienti che servono sono quelli che tipicamente sono già presenti tutti i giorni nella dispensa o nel frigorifero.

In particolare, supponendo di preparare le zuppa per cinque persone, servono un chilo di cipolle, 10 fette di pane bianco, 150 grammi di formaggio emmenthal. Nonché mezzo bicchiere di vino bianco, un litro di brodo di pollo. 50 grammi di burro, 50 grammi di farina e sale e pepe quanto basta.

Ecco la ricetta gustosissima della zuppa alla francese con questo ortaggio

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di mettere sul fuoco una casseruola capiente con il burro a sciogliere, aggiungere le cipolle, lavate e tagliate finemente. Stufare a fiamma bassa per mezz’ora le cipolle aggiungendo acqua quanto basta per non farle bruciare. Quando le cipolle saranno cremose aggiungere a poco a poco la farina. E mescolare continuamente evitando che si vadano a formare dei grumi.

Aggiungere il vino e alzare la fiamma per far sfumare rapidamente continuando a mescolare. Ora è arrivato il momento di aggiungere il brodo di pollo filtrato. E cuocere a fiamma bassa per un altro quarto d’ora per poi aggiustare i sapori con il sale e con il pepe.

La zuppa è ora pronta per essere messa in terrine dove è stato inserito sul fondo il pane bianco tostato ed il formaggio emmenthal grattugiato. E ripetere lo strato di pane e di formaggio pure in superficie dopo aver coperto con la zuppa. Dopodiché l’ultimo step è quello di mettere in forno a 200 gradi centigradi. Per soli cinque minuti al fine di ottenere la gratinatura, e poi servire subito.