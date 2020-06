Ecco la ricetta di un’insalata di riso stuzzicante, benefica e gustosa. Aumentano le temperature, diminuisce la fame, soprattutto nelle ore centrali della giornata. L’estate porta desideri alimentari alternativi, con più sete e voglia di cibi freschi e invoglianti. E le insalate di riso la fanno da padrona nella categoria dei piatti estivi completi e gustosi. Ma il piatto di oggi è una vera e propria soluzione per avere un piatto completo. Ecco la ricetta di un’insalata di riso stuzzicante, benefica e gustosa.

Tutti gli ingredienti

Riso bianco

Zucchine e melanzane

Tonno

Succo di limone

Cumino

Basilico

Erba cipollina

Cipolla di Tropea

Una ricetta veloce, soprattutto se si usano zucchine e melanzane surgelate, pronte in pochi minuti. Dieci minuti, tempo di cottura del riso e tanti nutrienti salutari per questo piatto che sorprende per colori, sapori e semplicità.

La preparazione

Cuocere il riso

In una ciotolina amalgamare il succo di limone e il cumino

Arrostire zucchine e melanzane in una teglia antiaderente, salandole o insaporendole a piacimento

Allo stesso modo scottare appena la cipolla di Tropea tagliata a rondella

Prendere una insalatiera capiente e versare il tonno assieme alle verdure tagliate a fettine sottili

Aggiungere l’erba cipollina a guarnire e succo di limone e cumino

Si possono usare delle melanzane mantenute intere per fare da base al piatto, assieme a qualche foglia di insalata

Guarnire con le foglie di basilico

Ecco la ricetta di un’insalata di riso stuzzicante, benefica e gustosa di cui non abbiamo volutamente segnare le grammature. Mai infatti, come in questo caso, le proporzioni degli ingredienti devono variare in base al gusto di chi prepara e di chi assaggia. Talmente completo e nutriente, da poterlo inserire tra i nostri piatti preferiti.

La scelta del vino in abbinamento

Avvalendoci del famoso detto che “Il riso nasce in acqua, ma muore nel vino”, questo piatto si presta a varie alternative. Un bel bianco Muller Thurgau per esaltare la componente verdure. Una bella alternativa per l’Orvieto, orgoglio della splendida terra umbra. Si può virare anche su un elegante Chardonnay.