Piatto amatissimo, che incontra i gusti di tutti, l’omelette è tanto semplice quanto buona e nutriente. A base di uova, la si può realizzare in mille modi, ma la più classica è certamente ripiena di prosciutto e formaggio. Filante, morbida e spumosa come vuole la ricetta moderna, ecco che, quando non sappiamo cosa mangiare, basta aprire il frigo e perdere qualche minuto.

In un articolo precedente (link qui) abbiamo parlato dei modi in cui preparare un’omelette, magari utilizzando un po’ di fantasia. Questa volta, noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri Lettori una ricetta un po’ diversa e adatta all’estate, deliziosa ma che non va ad intaccare la linea. Non ha la solita mozzarella o il solito parmigiano, ha, invece, una piccola novità nell’impasto, per renderla più sfiziosa e appetitosa. Scopriamo insieme questa particolare omelette che conferirà un tocco di allegria ai nostri pranzi in preda al caldo afoso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco la ricetta dell’omelette estiva pronta in 10 minuti, fresca e leggerissima

Per 2 omelettes ci serviranno:

4 uova;

100 grammi di spinaci;

200 grammi di robiola;

2 pomodori da insalata;

olio, sale, origano e pepe q.b.

Per prima cosa, rompiamo le uova e aggiungiamo un po’ di sale, pepe e un filo d’olio. Per rendere l’”impasto” più cremoso, potremmo aggiungere un cucchiaino di robiola e mescolare insieme alle uova. Intanto, cuociamo gli spinaci che uniremo poi al composto, così da regalare un pizzico di sapore e di colore in più alla ricetta.

Cuociamo bene su entrambi i lati usando una padella antiaderente e, non appena pronte, lasciamole raffreddare per qualche minuto. A questo punto, spalmiamo la robiola e aggiungiamo il pomodoro precedentemente tagliato a fette. Condiamo con un po’ di sale e origano et voilà, abbiamo terminato. Ecco la ricetta dell’omelette estiva pronta in 10 minuti, fresca e leggerissima: grande bontà con un solo, piccolo sforzo.