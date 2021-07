Anche luglio è il mese delle zucchine. Se le abbiamo piantate nell’orto di quest’anno, allora in questo momento saremo sicuramente invasi da questo straordinario ortaggio.

Se così non fosse, noi di ProiezionidiBorsa consigliamo di acquistarle al supermercato, o dal fruttivendolo, per non perdere le sue formidabili proprietà benefiche. Infatti, contengono liquidi e numerosi sali minerali, vitamine e tanto altro.

Inoltre, essendo molto versatili in cucina, possono diventare protagoniste indiscusse di moltissimi piatti.

Come ad esempio, ecco la ricetta delle zucchine ripiene che sta facendo impazzire i social network.

Ingredienti

5 zucchine lunghe;

300 g di salsiccia privata del budello;

300 g di carne trita;

2 uova medie;

70 g parmigiano;

scamorza;

prezzemolo;

aglio;

sale e pepe q.b.;

olio evo.

Procedimento

Prima di tutto laviamo bene le zucchine, eliminando le due estremità ed altre eventuali impurità.

Ora tagliamole a metà, dal lato lungo, ed estraiamo delicatamente la polpa aiutandoci con la punta di un cucchiaio, o uno scavino. Conserviamo per il momento la polpa, che ci servirà più tardi per il ripieno.

Se sono troppo lunghe, possiamo dividere le zucchine a metà anche dal lato corto.

Fatto ciò, in una ciotola abbastanza capiente, inseriamo la salsiccia priva del budello e la carne trita.

Mescoliamole con una forchetta ed aggiungiamo il parmigiano, uno spicchio d’aglio ed il prezzemolo tritati, l’uovo ed un filo d’olio EVO.

A questo punto, riprendiamo la polpa delle zucchine, tritiamola ed inseriamola all’interno della ciotola.

Dopo aver condito il tutto con la giusta quantità di sale e pepe, procediamo con l’impasto degli ingredienti utilizzando le mani.

Ora non ci resta che inserire il composto appena realizzato, all’interno delle zucchine cave.

Una volta finito, predisponiamo il tutto su una teglia con carta forno, ed aggiungiamo un filo d’olio ed un po’ di parmigiano.

Inforniamo a 170 gradi per 35/40 minuti, inserendo a metà cottura qualche cubetto di scamorza sulla superficie delle nostre zucchine.

