Un piatto assolutamente da provare in occasione del Carnevale, sono le gustose lasagne napoletane proposte in una ricetta semplice e ricca da preparare anche come piatto unico.

A differenza della lasagna classica, nella versione qui proposta non c’è l’uovo sodo a fettina, salame o la carne del ragù che potrebbe essere servita come secondo piatto.

Un piatto caratteristico della tradizione culinaria napoletana dai sapori avvolgenti e originali da accompagnare alle friabili e gonfie chicchere napoletane con una ricetta sorprendente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti per il ragù

250 g di costine di maiale

un pizzico di sale

pepe nero

250 g di salsiccia sottile

1 cipolla bianca piccola

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

mezzo bicchiere di vino rosso

1 lt di passata di pomodoro

Ingredienti per le polpettine

2/3 ciuffi di prezzemolo

1 spicchio di aglio

200 g di macinato di carne

un pizzico di sale

1 uovo

un po’ di pane grattugiato

pepe nero

olio di semi per friggere

Altri ingredienti

400 g di ricotta vaccina

2 cucchiai di latte intero

200 g di caciocavallo/mozzarella

400 g di lasagne secche

150 g di formaggio pecorino grattugiato

Ecco la ricetta delle gustose lasagne napoletane un piatto assolutamente da provare in occasione del Carnevale

Procedimento

Iniziare a preparare il ragù facendo insaporire le costine di maiale in un recipiente con un pizzico di sale, pepe per poco più di 10 minuti. Nel frattempo tagliare la salsiccia a cubetti, tritare la cipolla finemente.

Passati i 10 minuti, prendere la carne lasciata ad insaporire e inserirla in una padella sul fuoco con un filo d’olio e far soffriggere fino a che non si formi una crosta dorata.

Aggiungere la cipolla tagliata precedentemente e sfumare con il mezzo bicchiere di vino rosso. Assicurarsi di una cottura omogenea ed infine aggiungere il pomodoro, aggiustare di sale e lasciar cuocere a fuco moderato per circa 4 ore.

Mentre il ragù si insaporisce passare alle polpettine, iniziando a tagliare finemente aglio e prezzemolo. Prendere la carne macinata e aggiungere al trito precedente con un pizzico di sale, pepe, un uovo e una spolverata di pangrattato.

Amalgamare tutti gli ingredienti, formare delle polpettine piccole ed infine passarle nel pangrattato e friggerle in olio di semi bollente. Arrivati fin qui, passare al restante degli ingredienti. Prendere la ricotta e aggiungere il latte, per ottenere il risultato di una crema pannosa e leggera.

La preparazione

Passare alla preparazione delle lasagne facendole lessare in acqua salata con un cucchiaio d’olio circa un minuto e lasciarle asciugare su un canovaccio da cucina. Quando il ragù è pronto, passare ad assemblare finalmente le lasagne, iniziando a prendere un recipiente adatto dove concludere la cottura.

Prendere la pirofila da forno e con un mestolo versare il quantitativo di ragù che servirà a coprire la superficie di base. Proseguire con uno strato di lasagne, ancora qualche mestolo di ragù, la ricotta, le polpettine, il caciocavallo tagliato a pezzetti e una spolverata di formaggio pecorino.

Continuare fino a quando non saranno finiti gli ingredienti con ultima sfoglia di lasagne ragù e una generosa spolverata di formaggio pecorino. Far cuocere per circa 30 minuti a 180°C e far raffreddare prima di servirla.