Nel passaggio dall’estate all’autunno a cambiare non è solo il clima. Ma pure le ricette e gli ingredienti per i piatti da portare a tavola. E questo specie per chi ama cucinare utilizzando come materie prime sempre i prodotti freschi di stagione.

Questo, tra l’altro, è anche il periodo delle zuppe. Piatti caldi e nutrienti in quanto ricchi di fibre e di proteine vegetali. Ecco, allora, la ricetta della zuppa che ti aiuta a stare meglio in autunno. E ad affrontare la stagione autunnale davvero con gusto.

Ecco la ricetta della zuppa che ti aiuta a stare meglio in autunno

La zuppa autunnale spicca per essere, da un lato, un piatto povero, e, dall’altro, anche saporito e dai colori vivaci. A ciò si aggiunge, poi, il suo gradevole potere riscaldante del quale in questo periodo molti non possono fare a meno.

Partiamo, allora, dalla scelta delle verdure, da selezionare proprio in base alla stagione. Quella attuale è la stagione dei broccoli, ma anche della zucca, del sedano, degli spinaci, delle patate, dei funghi, dei finocchi e delle bietole. Senza dimenticare rape, porri e legumi secchi.

C’è, quindi, solo l’imbarazzo della scelta per preparare una zuppa autunnale a base di prodotti ortofrutticoli. Rigorosamente freschi di stagione. Ovviamente senza dimenticare che il filo d’olio extravergine d’oliva è d’obbligo nella zuppa.

La zuppa, preparata con un giusto mix di verdure e ortaggi, è davvero un piatto unico e squisito che farà una gran figura a tavola. Specie se abbiamo aggiunto anche le patate.

È anche possibile aumentare l’apporto calorico. Inzuppando dei crostini di pane o aggiungendo i carboidrati del farro, del riso oppure del grano saraceno.

L’ultimo punto da affrontare, ma non il meno importante per una perfetta zuppa autunnale, riguarda la scelta degli aromi e delle spezie. Perché oltre al calore, al colore e alla rilevanza nutritiva pure l’odore della zuppa ha la sua importanza.

Anche in questo caso abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Possiamo, infatti, scegliere tra basilico, menta, zenzero, erba cipollina, peperoncino, aglio, salvia, origano e prezzemolo. Ma anche timo, noce moscata, ginepro, cannella e chiodi di garofano fanno bene al caso nostro.