Il baccalà è un alimento che non può mancare nelle cucine di chi ama il pesce. Si tratta di un merluzzo secco e salato molto diffuso nelle cucine europee e italiane. In alcune zone, come il Portogallo, il baccalà si può trovare esposto in bella vista sugli scaffali del supermercato.

La fama di questo merluzzo è legata alla sua versatilità in cucina; infatti, può essere cucinato in tantissimi modi diversi.

In molti li utilizzano per creare un ripieno diverso dal solito per i tortelli, un primo alternativo e gustoso.

Il baccalà, poi, si potrà sposare perfettamente con acciughe e mandorle. Dal punto di vista calorico 100 grammi contengono circa 290 calorie. Tuttavia è anche ricco di elementi benefici per l’organismo come sodio, potassio, fosforo, magnesio e calcio, povero di grassi ma ricco di omega 3. La presenza di un’alta percentuale di colesterolo, però, dovrebbe portare i più a limitarne l’assunzione in occasioni speciali.

Oggi si andrà a vedere il baccalà preparato con una delle ricette più amate e diffuse in Portogallo, il bacalhau à Braz.

Un piatto unico composto da baccalà e patate arricchito con cipolle e uova. Ecco una ricetta della tradizione per cucinare il baccalà con patate in padella.

Ingredienti:

500 grammi di baccalà sotto sale;

600 grammi di patate;

700 ml di latte;

3 cipolle;

4 uova;

coriandolo, quanto basta;

pepe, quanto basta;

olio Evo, quanto basta;

olio di semi di girasole o arachide.

Ecco la ricetta della tradizione per cucinare il baccalà con patate in padella in modo semplice ma saporito e buono da impazzire

Per realizzare questo piatto incredibile bisognerà per prima cosa eliminare il sale dal baccalà. Per fare questo sarà necessario iniziare per tempo la preparazione dal momento che ci metterà circa un giorno intero per essere pronto.

In questo lasso di tempo cambiare l’acqua almeno quattro volte per permettere al pesce di ripulirsi in acqua non salata.

Ancora, in alternativa, si potrà utilizzare baccalà già senza sale che velocizzerà di molto le operazioni.

In quel caso ma anche con il baccalà dissalato manualmente sarà sufficiente metterlo a mollo un’oretta nel latte per renderlo più morbido.

In seguito andranno rimosse le spine e la pelle prima di ricavarne la polpa da mettere da parte.

Le patate poi andranno lavate accuratamente sotto l’acqua corrente e, poi, pelate. Tagliarle in bastoncini sottili e friggerle in abbondante olio di semi di girasole o arachide.

Per effettuare questa operazione, vista la scarsità di olio di girasole, andrà benissimo anche quello di arachide.

Fare cuocere le cipolle in una padella antiaderente con un filo di olio Evo per una decina di minuti.

Il baccalà andrà diviso in pezzi e messo a cuocere con le cipolle per alcuni minuti prima di aggiungere anche le patatine fritte. Una volta trasformato in composto cremoso e omogeneo trasferirlo in un contenitore.

Prendere le uova e lavorarle aggiungendo un pizzico pepe, da ultimo aggiungerle al composto di baccalà e patate. Aggiungere il coriandolo e servire in tavola. Gli amanti delle olive potranno, poi, guarnire il tutto utilizzando proprio le olive nere.