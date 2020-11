Per chi vuole preparare un dolce a base di frutta, ecco la ricetta della torta mele e kiwi che vince a tavola la prova del cuoco. Perché si tratta di un dolce facile da preparare e, nello stesso tempo, tale da deliziare il palato in quanto è soffice e profumato.

Per quel che riguarda gli ingredienti, si parte dalla base di frutta con 4 mele e 4 kiwi. Con 6 uova, 250 grammi di farina, 200 grammi di zucchero, 1 bicchiere di olio d’oliva. 1 bustina di lievito in polvere per i dolci e 2 bustine di zucchero vanigliato.

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di lavare, di sbucciare e di tagliare a pezzetti le mele e i kiwi. Mentre in una ciotola si sbattono le uova con lo zucchero e con lo zucchero vanigliato, per poi aggiungere nell’ordine, continuando a mescolare, la farina, la bustina di lievito in polvere per i dolci e l’olio d’oliva.

A questo punto, mentre è stato acceso il forno al fine di scaldarlo a 180 gradi centigradi, si può andare ad unire e ad incorporare la frutta all’impasto da versare in una tortiera che è stata unta d’olio. Basteranno circa 30 minuti di cottura per sfornare una deliziosa torta di mele e kiwi. La combinazione di mele e kiwi per realizzare torte alla frutta è infatti perfetta. In quanto al gusto delle mele si unisce quello del kiwi che assicura al dolce una maggiore morbidezza.

Inoltre, per rendere il dolce ancora più morbido, la ricetta della torta mele e kiwi può essere variata. Sostituendo il bicchiere di olio d’oliva con 50 grammi di burro e con mezzo bicchiere di latte. Ed aggiungendo in questo caso pure il succo di mezzo limone.