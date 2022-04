Non è facile trovare una ricetta di pasta alternativa, veloce, saporita e salutare. Mettiamoci anche economica e pratica. Eccola, dovremmo averla trovata per la gioia dei nostri Lettori, alla ricerca di qualcosa di diverso. Ma che non tradisca il gusto, riuscendo magari a non pesare sulla bilancia. E, considerando che uno dei due ingredienti principali ha sole 20 calorie su 100 grammi di prodotto, siamo sulla strada giusta. In più è una ricetta perfetta per le stagioni che arrivano, col caldo che la farà da padrone. Una ricetta di pasta da mangiare normale, ma anche in versione fredda. Ecco la ricetta della pasta primaverile che utilizza un ingrediente diverso dal solito, ma particolarmente salutare.

Dal formato alternativo

Spesso anche i nostri figli quando prepariamo loro la pasta, si lamentano che usiamo gli stessi formati. Spaghetti, penne, fusilli e maccheroni. Giustamente, potrebbero avere voglia di cambiare anche qualità di pasta e proprio per questo, proponiamo le rotelle. Una qualità particolare, che sa tenere bene la cottura e riesce splendidamente a trattenere il sugo. Ecco cosa ci serve per la nostra ricetta:

400 grammi di rotelle o, eventualmente lumache;

tonno, con quantità a nostra scelta;

1 cipolla;

dell’aglio;

olio evo;

sale e pepe;

450 grammi di borragine.

Ecco la ricetta della pasta primaverile che sa essere perfetta, pratica ma anche veloce ed economica e saporita, con un’erbetta che faciliterebbe il metabolismo e la diuresi

Iniziamo a preparare la nostra ricetta, con queste operazioni:

dopo aver raccolto la borragine, o averla acquistata in comodi mazzetti al supermercato, puliamola e laviamola in acqua fredda;

prendiamo quindi una pentola e facciamola scottare per qualche minuto in acqua salata. Quindi, scoliamola e mettiamola da parte;

prendiamo una padella e prepariamo il soffritto con la cipolla e l’aglio, ma scottandoli appena e inserendo subito dopo la borragine. Rosoliamo il tutto per un paio di minuti, quindi regoliamo di sale e pepe e, quasi alla fine, aggiungiamo il tonno;

mentre lasciamo che il sugo si insaporisca, mettiamo sul fuoco una pentola con acqua abbondante, salandola e cuocendo la pasta;

scoliamola rigorosamente al dente e versiamola nella padella con il sugo, tenendo un paio di cucchiai di acqua bollente di cottura per mescolare e insaporire il nostro sugo. Non buttiamo il resto dell’acqua perché nell’approfondimento spiegheremo come riutilizzarla;

serviamo a tavola in maniera classica, oppure lasciamola raffreddare, inserendola poi in frigorifero se vogliamo servirla fredda.

