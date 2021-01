La Redazione sempre attenta a diffondere la cultura del benessere svela ai propri Lettori una combinazione di elementi per cucinare sano, ma con gusto. Ecco la ricetta della pasta del 2021 che aumenta l’energia e rafforza il sistema immunitario. L’elemento cardine è la famosa alga Spirulina che apporta all’organismo tanti e diversi benefici.

Innanzitutto, dà maggiore energia fornendo il giusto carburante al nostro organismo perché ricca di vitamina A, B, C e sali minerali. Tanto è vero che viene utilizzato come integratore proteico ricco di aminoacidi consigliabile ai vegani e vegetariani. Inoltre viene individuata quale depurativo e disintossicante. Se si sua, poi, tutti i giorni, ha un effetto disintossicante per il proprio corpo e stimola le difese del sistema immunitario rendendolo più forte.

Pertanto, per affrontare al meglio il 2021, senza rinunciare al gusto e contemporaneamente alimentarsi in modo sano, perché non creare una pasta a base di Spirulina?

Come fare la Spirulina

Ingredienti per l’impasto a base di Spirulina:

300 grammi di farina 00 (oppure farina di riso e tapioca mischiate);

2 uova;

15 grammi di alga Spirulina in polvere;

Un pizzico di sale.

Innanzitutto, bisognerà dotarsi di un colino per setacciare la farina, poi:

Versare la farina setacciata in una ciotola e aggiungere la spirulina.

Poi aggiungere le due uova comprensive di tuorlo e albume e il pizzico di sale.

Iniziare ad impastare nella ciotola fin quando non si raggiunge un composto omogeneo di colore verdastro scuro. Poi, continuare la lavorazione dell’impasto su un piano di lavoro infarinato, liscio e non poroso. Alla fine ridurre ad una palla l’impasto e avvolgerlo in una pellicola. Far riposare in frigo per 30 minuti circa.

Trascorso il tempo necessario, trasferire l’impasto su un piano di lavoro ed iniziare a stenderlo con l’aiuto di un mattarello. Infarinare prima e dopo il piano e l’impasto. L’obiettivo sarà quello di tirare una sfoglia doppia un millimetro.

Raggiunto lo spessore desiderato, arrotolare la sfoglia su sé stessa fino a farla diventare un rotolo lungo. Poi, utilizzando un coltello senza seghetto, tagliare le tagliatelle della larghezza desiderata.

Distendere le tagliatelle su un vassoio infarinato.

Ecco la ricetta della pasta del 2021 che aumenta l’energia e rafforza il sistema immunitario

A questo punto la pasta sarà pronta per essere bollita in acqua abbondante e salata per 4 minuti. Potrà, poi essere utilizzata e amalgamata con verdure di stagione e profumata da odori quali la menta. A seconda, del gusto e di quanto light vorremmo il pasto. Un esempio veloce light, prevede, di amalgamare la pasta con un filo di olio fresco, salmone affumicato, menta e limone. Buon appetito per tutto il 2021!

