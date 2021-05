La tradizione culinaria italiana ha sempre esaltato il sapore in minestre e minestroni. Solo ultimamente queste hanno perso un po’ di gloria in favore della più versatile pasta.

Ma un errore che in molti fanno è considerare la minestra come un cibo prettamente invernale. IN realtà non lo è affatto ed è anche super adatta nei mesi caldi. Si tratta di un cibo molto idratante e nutriente senza appesantire, perfetto per l’estate.

Oggi vogliamo parlare della ricetta della leggerissima minestra estiva che sta facendo innamorare tutti.

Un piatto che esalta le verdure di stagione

Per realizzare questa minestra estiva useremo tutte verdure di stagione in questo periodo dell’anno.

Gli ingredienti necessari per la nostra preparazione sono:

500 grammi di pomodori;

1 kg di zucchine;

1 kg di patate;

300 grammi di cipolle rosse;

olio evo;

pepe nero;

uno spicchio d’aglio.

Possiamo iniziare tagliando le zucchine e sbucciandole. Tagliamone a fettine spesse 1 cm, né troppo spesse né troppo sottili.

Ora sbucciamo le patate e le tagliamo a quadretti. Facciamo lo stesso con le cipolle. Per quanto riguarda i pomodori dovremo privarli della polpa interna e tagliarli a metà. Per avere pomodori sempre freschi e gustosi consigliamo di seguire queste indicazioni.

Ora le nostre verdure sono pronte e possiamo iniziare la cottura. Mettiamo a bollire una pentola piena di acqua e vi aggiungiamo tutte le verdure e l’aglio intero.

Copriamo la pentola e facciamo cuocere per una mezzoretta.

Ecco la ricetta della leggerissima minestra estiva che sta facendo innamorare tutti

Terminata la mezzora le verdure saranno cotte ma non sfaldate del tutto. Ora possiamo aggiungere sale e pepe o le erbe aromatiche che preferiamo.

Ora possiamo spegnere il fuoco e aggiungere l’olio evo alla minestra ormai pronta. Prima di servirla la facciamo raffreddare in modo che sia tiepida. Ora potremo servirla accompagnata da crostini di pane integrale sia tiepida che a temperatura ambiente.

La nostra gustosissima minestra estiva è pronta per farci innamorare con tutto il suo gusto fresco delle verdure di stagione!