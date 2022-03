Per stupire i commensali, o semplicemente per un pranzo domenicale tutti in famiglia, ecco il piatto unico da preparare in questo periodo. Ovverosia quando ancora le temperature sono ancora tali da dover tenere comunque il maglione. Ma nello stesso tempo si può portare in tavola una pietanza nutriente e sostanziosa, tale da salutare come si deve e con gioia l’arrivo della primavera 2022.

Con i crostini, dal punto di vista stagionale, questo è proprio il momento giusto per gustare a pranzo, nel giorno che è quello festivo per eccellenza, una bella zuppa con i funghi e con le patate. Ed il tutto con la certezza che, servendo delle porzioni abbondanti, il piatto unico per la domenica sarà a pranzo non solo saziante, ma anche gratificante e tale da deliziare il palato.

Ecco la ricetta del piatto unico della domenica perfetto per salutare con gioia e come si deve l’arrivo della primavera

Supponendo di preparare la zuppa per cinque persone, servono:

un chilo di funghi

metà funghi porcini e metà funghi champignon

mezzo chilo di patate

tre spicchi d’aglio

cinque cucchiai di olio

il sale ed il pepe nero giusto quanto basta.

Quindi, ecco la ricetta del piatto unico della domenica. Inoltre per chi volesse, come sopra accennato, ogni porzione di zuppa con i funghi e le patate potrà essere accompagnata con due fette di pane tostato. E quindi serviranno in aggiunta un numero massimo pari a 10 fette. Tutto ciò per rendere il piatto della domenica sostitutivo del primo ed anche del secondo.

Come preparare la zuppa di funghi e patate cremosa e con le fette di pane tostato

Per quel che riguarda la preparazione, in una grande casseruola si possono mettere a scaldare a fuoco lento nell’olio extravergine di oliva, dopo aver lavato e pulito bene, prima le patate, e poi i funghi porcini e champignon. Nel momento dello sfrigolio dell’olio aggiungere acqua fino a coprire interamente e lasciare cucinare sempre a fuoco lento con il coperchio per circa 20 minuti.

Nel frattempo si può tostare il pane per poi strofinare su ogni fetta l’aglio. Trascorsi i 20 minuti di cottura aggiustare la zuppa di sale e proseguire. Sempre a fuoco lento, fino a quando la consistenza della zuppa tenderà ad essere cremosa. Servire la zuppa ben calda dopo aver aggiunto su ogni porzione un altro giro d’olio, le due fette di pane tostato ed una spolverata di pepe nero.