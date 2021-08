Settembre, mese di passaggio tra le gioie dell’estate e il ritorno alla normalità dell’autunno. Proprio in questo periodo moltissime persone tendono a dedicarsi alla cucina, invitando colleghi di lavoro e amici in casa per cene allegre e divertenti. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo deciso di venire incontro ai nostri Lettori. Allora, ecco la ricetta del piatto di fine estate capace di colpire anche gli ospiti più esigenti. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Gli ingredienti necessari

Riuscire a stupire amici e colleghi a tavola non è sempre facile. Proprio per questo motivo nelle nostre pagine abbiamo spiegato tante ricette semplici e divertenti capaci di lasciare il segno. Oggi andremo a scoprire come creare una variante semplice e gustosa della classica pasta ai gamberetti.

Per prepararla servono questi semplici ingredienti alla portata veramente di tutti:

gamberetti freschi 200 gr;

vino bianco 1\4 di bicchiere;

sale a piacimento;

prezzemolo a piacimento;

latte intero 1 cucchiaio e mezzo;

stracchino 100 gr;

linguine 150 gr;

aglio 1\2 spicchio;

zafferano 1\2 bustina.

Ecco la ricetta del piatto di fine estate capace di colpire anche gli ospiti più esigenti

Per prima cosa iniziare con la pulizia dei crostacei. Eliminare quindi il carapace e con l’ausilio di un coltello affilato procedere alla rimozione dell’intestino degli animali. Passare ora i gamberetti in acqua corrente e asciugarli con cura. Sbucciare e lavare l’aglio. Lavare, asciugare e tritare con cura il prezzemolo. Prendere ora una ciotola capiente e versarvi lo stracchino. Poi, versare nella stessa ciotola il latte e lavorare il composto attraverso l’ausilio di un cucchiaio. Prendere una pentola capiente e preparare l’acqua per la pasta. Quando la stessa sarà arrivata ad ebollizione, versare la pasta. Prendere ora una padella abbastanza capiente e versarvi un leggerissimo filo d’olio. Accendere il fornello, far riscaldare l’olio e versare l’aglio. Quando l’aglio si sarà dorato eliminare e versare i gamberetti.

Cucinare per pochi minuti, alzare la fiamma e sfumare con il vino bianco. In seguito, abbassare la fiamma e aggiungere nella padella la crema precedentemente preparata. Poi, aggiungere al composto lo zafferano e impostare la fiamma al minimo. Scolare la pasta, e aggiungere la stessa in padella. Saltare a fiamma alta, facendo attenzione ad aggiungere dell’acqua di cottura nel caso il composto risultasse poco cremoso. Spegnere la fiamma, aggiungere il prezzemolo tritato e impiattare. Il piatto è pronto per essere servito.

