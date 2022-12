Ecco la ricetta del famoso Vin Brulé svedese, si prepara facilmente e il risultato è delizioso!

Tra le bevande calde delle feste, il re indiscusso è sempre lui: il Vin Brulé. L’originale svedese è una bevanda calda e corroborante, dal retrogusto speziato che riscalda gli animi (e non solo) nelle serate più fredde. Il suo gusto irresistibile e il suo aroma agrodolce faranno impazzire tutta la famiglia. Vediamo come prepararlo.

Il Vin Brulé svedese ha una particolarità, rispetto a quello classico che conosciamo tutti: contiene il cardamomo, che gli conferisce gusto e carattere. La ricetta svedese parla chiaro: per mandare in visibilio le papille gustative serve la triade composta da questo ingrediente, la cannella e i chiodi di garofano.

Le origini del Vin Brulé

La tradizione del Vin Brulé coinvolge tutta l’Europa. Alcuni lo preparano al volo aiutandosi con la moka. Fatto sta che questa bevanda è conosciuta dappertutto con nomi diversi, a seconda della zona. Nei paesi nordici è nota come Glögg. Quel che è certo è che il vino cotto ha origine nell’Impero Romano, che ne ha permesso l’esportazione in tutto il Mondo. Questa ricetta svedese è molto particolare e potrebbe essere un dolce accompagnamento al nostro panettone natalizio. La particolarità, oltre al cardamomo, è la presenza di uvetta e mandorle sul fondo, che rendono questa bevanda particolarmente goduriosa. Possiamo considerarla una bevanda da passeggio. Si era soliti in passato, assaporarla durante lunghe camminate o quando si stava tanto tempo per strada. Non serve organizzare una fuga natalizia all’estero per assaggiare questa meraviglia, perché possiamo prepararla in casa.

Ecco la ricetta del famoso Vin Brulé nordico: il Glögg

Per preparare la ricetta originale del Glögg svedese ci occorreranno:

1 bottiglia di vino rosso;

300 ml di Porto;

100 ml di cognac;

100 g di zucchero di canna;

5 semi di cardamomo;

5 chiodi di garofano;

2 stecche di cannella;

buccia d’arancia edibile;

3 cucchiai di uvetta.

Oltre a questi ingredienti dovremo accertarci di avere in casa un colino e una pentola dal fondo spesso. Possiamo cominciare! Versiamo il vino, il Porto, il cognac e lo zucchero nella pentola. Schiacciamo i semi di cardamomo tra due cucchiai e aggiungiamoli insieme a tutto il mix speziato nella pentola. Cuociamo a fiamma bassa, mescolando di tanto in tanto per far sciogliere bene lo zucchero. Non dovremo portare il Vin Brulé ad ebollizione. Ci basterà scaldarlo per una mezz’oretta, sempre mescolando di tanto in tanto. Una volta trascorso il tempo, dovremo lasciarlo riposare lontano dal fuoco per almeno un’ora, affinché assorba tutto il gusto rilasciato dalle spezie. Fatto ciò, potremo scaldarlo nuovamente per servirlo, avendo cura di versarlo nelle tazze usando un colino per filtrarlo. Aggiungiamo mandorle e uvetta sul fondo delle tazze e riscaldiamoci per bene con una bevanda senza tempo, che ben si presta ad accompagnare i nostri dolci natalizi. Ecco la ricetta del famoso Vin Brulé svedese. Sorseggiarlo davanti al camino è romantico, ma anche nel dopocena prima di scartare i regali non è male. Ci darà la giusta grinta!