Mischiare tutti gli ingredienti che servono, versare il composto in uno stampo e infornare. Ecco la ricetta del dolce facile e veloce fatto in casa in 5 minuti, ovverosia una torta rapida che è gustosa e che non richiede alcuna esperienza pregressa nell’arte pasticcera.

Nel dettaglio, supponendo di avere un forno capiente, e volendo realizzare una torta da cucinare con uno stampo di 30 centimetri, servono 300 grammi di farina 00, 300 grammi di zucchero, 150 ml di latte. 3 uova, 90 ml di olio di semi, la buccia di 1 di limone grattugiato, 1 pizzico di sale, 1 bustina di lievito per dolci, 1 cucchiaino di cannella, gocce di cioccolato, circa 250 ml di acqua calda e lo zucchero a velo per la guarnizione finale.

Come preparare e infornare una torta gustosa a preparazione rapida

Per la preparazione servono proprio e solo 5 minuti. In quanto basta mettere in una ciotola capiente tutti gli ingredienti tranne l’acqua. Mescolare bene e poi aggiungere a poco a poco l’acqua calda e amalgamare. Dopo che il composto ha raggiunto la giusta consistenza questo si può mettere nello stampo, che nel frattempo è stato rivestito con la carta forno.

Ed il tutto mentre il forno statico è stato preriscaldato a 180 gradi centigradi. Serviranno circa 40 minuti di cottura con il forno in modalità ventilata, dopodiché far raffreddare un po’ prima di togliere la torta dallo stampo. La torta, dopo che si è raffreddata completamente, può essere ora spolverizzata con zucchero a velo, tagliata a fette e servita.

Gli ingredienti non di base di questa torta veloce, inoltre, possono essere cambiati in base alle esigenze ed alle disponibilità in frigo e in dispensa. Per esempio, si può sostituire 1 cucchiaino di cannella con l’essenza di vaniglia e la buccia di 1 di limone grattugiato con quella di un’arancia. Così come, per chi deve tenere sotto controllo le calorie senza però rinunciare al gusto di una buona fetta di torta, può evitare di aggiungere all’impasto le gocce di cioccolato.