È vero che l’estate è la stagione dei piatti freschi, leggeri e salutari. Ma è altrettanto vero che anche in questa stagione può venire la voglia di coccolarsi con un piatto prettamente “godurioso”. Un classico comfort food che avvolga il palato, appaghi le papille gustative, faccia dimenticare per qualche momento la prova costume e dia gioia. Questa è una specialità che arriva dall’alta montagna, ricco di materie prime genuine, caloriche e buonissime. Le sere d’estate più fresche, quelle con la brezza che costringe a indossare un golfino, sono il momento ideale per gustarlo. Si tratta dei pizzoccheri della Valchiavenna, da non confondersi coi loro cugini più famosi della Valtellina. Ecco la ricetta del comfort food più goloso e insolito che piace anche ai vegetariani pronto in 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone:

pane raffermo;

3 uova;

200 gr di burro;

300 gr di formaggio Pizzoccherino, in alternativa tipo Fontal e Asiago;

una manciata abbondante di parmigiano grattugiato;

½ cipolla;

350 gr di farina 00;

latte qb;

noce moscata qb;

sale qb.

Come prepararli in 15 minuti

Iniziare mettendo a mollo il pane raffermo nel latte. Mettere sul fuoco a bollire abbondante acqua salata in una pentola alta e capiente. Nel frattempo in una padella far rosolare la cipolla col burro. Tagliare a cubetti piccoli tutto il formaggio. In una terrina lavoriamo farina, uova, pane raffermo strizzato, noce moscata, sale. L’impasto giusto deve essere più denso e consistente di quello per le torte.

Appena l’acqua bolle, utilizzare la punta di un cucchiaio e formare degli “gnocchi” grandi da versare nell’acqua. Al contatto con questa, l’impasto si stacca dalla posata. Procedere così fino a versare tutto l’impasto. Gli gnocchetti creati verranno a galla presto e saranno pronti. Scolarli. Ora basterà riversarne la metà in pentola e aggiungere la cipolla e il burro fuso insieme al formaggio a dadini e il parmigiano. Ricoprire con i pizzoccheri rimasti. Mescolare e chiudere col coperchio. Lasciare che il calore faccia sciogliere il formaggio. Dopodiché servirli in una tradizionale ciotola di terracotta che manterrà al caldo la pietanza.

