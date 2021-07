Il ceviche, come molti già sapranno, è un piatto peruviano molto diffuso in tutto il Sud e Centro America. La sua popolarità è giunta anche qui in Italia ed è possibile trovare questo piatto nei ristoranti fusion o con menu a base di pesce. Gli ingredienti base di qualsiasi ceviche sono due: pesce crudo e succo di agrumi. Le varianti sono comunque tante e si differenziano nella scelta dei condimenti, sempre dai colori vivaci. Ecco la ricetta del ceviche con pesce crudo più i trucchi per un piatto di successo. Un’ottima idea anche come antipasto per un menu a base di pesce.

Come scegliere l’ingrediente base

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’ingrediente di cui maggiormente discutere è il pesce crudo. Il modo migliore per garantire la freschezza e il sapore del piatto è acquistare pesce fresco da una pescheria di fiducia. Usiamo comunque il nostro giudizio quando selezioniamo il pesce fresco. Che abbia un odore salmastro, non di pesce, e sia consistente al tatto. Il pesce bianco, sodo e a filetti, è ottimo per il ceviche, poiché di una consistenza che assorbe facilmente i sapori. Possiamo orientarci sul dentice, la sogliola, la cernia oppure la sardina. È bene avvolgere il pesce in un involucro chiuso e conservalo in frigorifero fino al momento di lavorarlo. Questo passaggio conserverà la consistenza e il sapore del pesce.

Alcune versioni del ceviche prevedono l’impiego dei frutti di mare come gamberi, capesante, calamari o polpi. Nel caso, un consiglio importante: consumare i frutti di mare il giorno stesso dell’acquisto.

Ecco la ricetta del ceviche con pesce crudo più i trucchi per un piatto di successo

Prepariamo un ceviche semplice e gustoso. Questi gli ingredienti per 4 persone e il procedimento da seguire. Oltre a qualche prezioso consiglio.

Ingredienti:

450 gr del pesce che preferiamo, senza pelle e tagliato a cubetti;

½ tazza di succo di lime fresco;

1 cipolla bianca media tagliata a cubetti;

2 pomodori medio-grandi tagliati a cubetti;

peperoncini verdi piccanti freschi, senza gambo, senza semi e tritati finemente;

coriandolo tritato q.b.;

200 gr di olive verdi snocciolate e tritate;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

1 avocado, pelato, snocciolato e tagliato a dadini.

In una ciotola di vetro o acciaio inossidabile unire il pesce, il succo di lime e la cipolla. Coprire e conservare in frigorifero per circa 4 ore. In un’altra ciotola mescolare insieme i pomodori, i peperoncini verdi, il coriandolo, le olive e l’olio d’oliva. Unire il pesce, l’avocado a cubetti e salare. Se prepariamo il ceviche a casa, possiamo sbizzarrirci nella scelta degli ingredienti aggiuntivi. È tutta una questione di consistenze e di come le preferiamo.

Ultimo consiglio. Quando si marinano i frutti di mare (completamente coperti, poiché l’esposizione all’aria può causare una consistenza incoerente), il tempismo è tutto. Poco tempo significa troppo crudo, troppo tempo invece potrebbe rendere la carne del pesce gommosa. Come regola generale, la proteina si rassoda dopo 10-15 minuti, tra 15 e 25 minuti raggiunge il livello “medio”.

Approfondimento

Tutti gli amanti del sushi stanno impazzendo per questo nuovo piatto sudamericano assolutamente da provare.