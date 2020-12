Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le nonne per la loro esperienza sono delle maestre in cucina ed hanno sempre la ricetta pronta da preparare soprattutto se vogliono coccolare i nipotini. La ricetta qui proposta è molto facile e divertente che potrà essere preparata insieme ai bambini.

L’ingrediente principale, molto leggero, è il riso soffiato, amato da tutti i bambini insieme alla cioccolata che non poteva di certo mancare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco gli ingredienti

140 g di riso soffiato

170 g di cioccolato bianco

colorante verde

Per decorare

pasta di zucchero acquistabile già colorata per gli “addobbi” dell’albero oppure i confetti colorati già pronti (quelli che si usano per abbellire gli struffoli).

Una versione light può essere preparata con il cioccolato fondente da aggiungere al riso e lo zucchero a velo come tocco finale per ottenere l’effetto neve.

Ecco la ricetta che tutte le nonne vorrebbero preparare ai nipotini

Preparazione

Iniziare a preparare dei coni con l’aiuto della carta da forno ritagliano quest’ultima a forma di cerchio, piegandola a metà e formare un cono che potrà essere fermato con un semplice nastro adesivo.

Far sciogliere a bagno maria il cioccolato bianco. Non appena sarà completamente sciolto aggiungere 1/2 gocce di colorante verde o anche più se si vuol raggiungere un colore più forte. Mescolare fino a quando non sarà completamente omogeneo il colore.

Senza far raffreddare il cioccolato bianco, unirvi il riso soffiato e mescolare velocemente per evitare che il cioccolato si solidifichi velocemente.

Con l’aiuto di un cucchiaio proseguire riempiendo i coni di carta compattandoli al meglio per un risultato ottimale e riporli in con la punta all’ingiù in un bicchiere.

Far solidificare bene il cono (ci vorrà un po’ di tempo) e aprire il cono delicatamente per estrarre finalmente l’alberello.

Infine preparare le decorazioni in pasta di zucchero che dovranno essere attaccate all’alberello con un puntino di acqua o con la colla di pesce. Ma anche i confetti tutti colorati possono essere adoperati per velocizzare la ricetta.

Approfondimento

Un tripudio di cioccolato in una torta come non si è mai visto