Non graffia, non si arrabbia e non è mai aggressivo. Non è un peluche, ma è un gatto. Sembrerebbe incredibile, ma è proprio così. È la razza che sta soppiantando i famosi Siamesi e Persiani nelle nostre case. Viene dagli Usa questo micetto bellissimo e dolce come il miele. Nonostante una pelliccia foltissima e fluente, non si sporca, ma si mantiene lucido e pulito. Potrebbe essere davvero la pubblicità del micetto perfetto da portare a casa. Vediamolo assieme ai nostri Esperti in questo articolo della Redazione.

Un bel vitello di gatto

Un maschio di “Maine Coon” arriva tranquillamente a 10/11 kg. Come un cagnolino di piccola-media taglia. La femmina, invece, si ferma di solito attorno ai 6/7 kg. Poi, dipende sempre da come e quanto lo alimentiamo. Tra tutte le razze feline, questo gatto che sta conquistando proprio tutti, è considerato uno dei più grandi. Un micio davvero particolare, perché a differenza di tanti altri, non ama salirci sulle gambe. Eppure, è davvero un gatto socievole, docile e molto giocherellone, anche in età adulta. Il fatto poi di non essere mai aggressivo, nemmeno se provocato, lo rende un compagno ideale anche per chi ha bambini piccoli. Proprio la passione per la vita da appartamento è un’altra delle caratteristiche specifiche di questa razza.

Ecco la razza felina che sta spopolando in Italia e sta diventando sempre più comune nelle nostre case per la sua affettuosità

C’è ancora un alone di mistero attorno alle origini di questo gatto. Il suo nome riporta comunque allo stato americano del Maine. Qui, leggenda vuole che addirittura i gatti della zona si siano incrociati con degli animali tipici della zona: i procioni. Secondo, gli esperti infatti, pur senza delle certezze assolute, pelo e coda di questo gatto riporterebbero al famoso orsetto lavatore.

Addirittura, alcuni storici, amanti anche del mito, farebbero risalire questo gatto alla regina di Francia Maria Antonietta. Poco prima di morire, secondo alcune teorie, avrebbe imbarcato i suoi gatti, con destinazione Maine, per salvarli dalle crudeltà della rivoluzione.

Nato come cacciatore oggi è un peluche

Ecco la razza felina che sta spopolando in Italia e che sembrerebbe essere nata con una funzione specifica. Le prime fonti storiche reali attribuiscono a questo gatto delle funzioni di cacciatore. In particolare, veniva utilizzato dagli equipaggi, imbarcato sulle navi, occupandosi della caccia ai topi che si nascondevano nelle stive. Oggi, nonostante il suo passato, questo bellissimo gattone è un vero e proprio peluche. Attenzione, a un’ultima caratteristica del Maine Coon: è molto loquace. Non stupiamoci se lo sentiremo spesso miagolare per cercare di farci capire cosa vuole. Parliamo di una razza molto intelligente, abituata a stare con l’uomo e a farsi amare.

