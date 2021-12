Molti sognano un animale da compagnia coccoloso da accudire e con cui giocare. Un grazioso cagnolino potrebbe corrispondere all’identikit ideale in questi casi.

Tutti diversi ma ugualmente apprezzati, questi amici a quattro zampe si fanno amare incondizionatamente come pochi. Basta davvero un niente per diventare a tutti gli effetti dei membri della famiglia dai quali non separarsi mai più.

Come appena detto, però, non tutti i cani sono uguali e non solo per l’aspetto. Anche dal punto di vista delle cure e del carattere vi sono delle differenze da considerare.

Prima di scegliere il cucciolo che fa al proprio caso, sarebbe bene informarsi. Se cerchiamo un cane affettuoso e fedele che non puzza né sbava dovremmo conoscere razze come questa.

Oggi, invece, ci concentreremo su un animale dall’aspetto più stravagante e davvero particolare. Infatti, ecco la razza di cane intelligente che sembra un agnellino ma non perde il pelo e dimostra grande fedeltà.

Un amico peloso davvero originale

Se desideriamo un animale pulito, fedele e che impari velocemente quello che gli insegniamo, il Bedlington Terrier è la razza che fa per noi. La prima volta che lo ammireremo, che sia dal vivo o in foto, ne rimarremo piacevolmente impressionati.

Questo cane ha un fisico agile e snello e un portamento molto elegante. Gli esemplari adulti non superano i 40 cm e pesano tra gli 8 e i 10 kg.

La particolarità è la forma della testa: stretta e tondeggiante, ricorda proprio quella di una pecorella. A conferma del paragone, basterà accarezzare il suo pelo per rendersi conto di quanto sia soffice e lanoso. Questa razza presenta dei colori caratteristici sui quali basarsi: sono fegato, sabbia e blu.

Ecco la razza di cane intelligente che sembra un agnellino ma non perde il pelo e dimostra grande fedeltà

In poco tempo, il Bedlington Terrier dimostrerà tutto l’affetto che prova nei nostri confronti. È un cane gentile e cordiale, che si lega splendidamente al padrone. Invece, è un po’ meno affabile con gli estranei, dai quali spesso diffida.

Farà amicizia in un batter d’occhio coi bambini e ha grande voglia di giocare. Dotato di un acume fuori dal comune, si addestra senza particolari difficoltà.

Inoltre, sarà un piacere averlo in casa, perché praticamente non perde mai il pelo. Ci risparmieremo così ulteriori faccende domestiche poco piacevoli. Ricordiamoci, comunque, di spazzolarlo almeno una volta alla settimana.

