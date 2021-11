Chi trova un amico trova un tesoro. E se questo amico è un cane peloso, che non vede l’ora di passare il tempo con noi e di farci le feste quando torniamo a casa, allora possiamo considerarci davvero ricchissimi. Fido, infatti, riesce sempre a riempire le giornate della famiglia che lo accoglie con grande amore e allegria. Un cane che gironzola per casa è un punto fermo per tutti, un’oasi di gioia e tenerezza in cui ci si può rifugiare. E le attenzioni che gli sono dovute sono davvero un nulla in confronto a tutto ciò che il nostro cane ci regala a livello quotidiano. Ma per evitare di avere problemi, dovremmo anche scegliere la razza più adatta a noi e al nostro stile di vita.

Ecco la razza di cane che non solo perde pochissimo pelo ma che non puzza ed è affettuosissima

Sicuramente il carattere di un cane dipende tantissimo dall’educazione che gli viene data. E su questo non c’è alcun dubbio. Ma anche la razza può avere il suo peso, soprattutto per dei tratti caratteristici che spesso è impossibile ignorare. Dunque, dovremo basarci anche su questa per scegliere il nostro amico peloso. Per esempio, se siamo persone che amano sentirsi protette e al sicuro, questo cane è quello più adatto a noi. Oppure, se siamo alle prime armi e non sappiamo come addestrare un amico peloso, c’è una razza che potrebbe fare al caso nostro. E ancora, se odiamo il cattivo odore e i peli in giro, ci sarebbe un cane che sarebbe perfetto per la nostra casa. Si tratta del Cane crestato cinese.

Ecco tutte le caratteristiche di questa razza

Il Cane crestato cinese è famoso proprio perché perde pochissimo pelo. Questo è certamente un argomento che interessa moltissimi. Già in questo nostro precedente articolo, avevamo parlato di questo piccolo amico peloso. E qui avevamo specificato questa caratteristica interessantissima del pelo. Ma non è finita qui. Infatti, ci sono tantissime altre cose da scoprire sul Cane crestato cinese. In primis, il fatto che il suo pelo sia praticamente inodore. Molti sono spaventati dal fatto che il proprio cane possa emanare odori sgradevoli, ma con il Crestato cinese questa situazione sarebbe praticamente inesistente. La sua dolcezza, poi, è davvero senza paragoni e l’allegria che riesce a sprigionare in casa lo rende un compagno perfetto di vita, anche per i più piccoli.

Stiamo parlando di una razza che si lega tantissimo alla sua famiglia e che farebbe di tutto per quest’ultima. Inoltre, stiamo parlando di un cane che non ha problemi a relazionarsi con i suoi simili e che quindi, da questo punto di vista, non darà problemi, se educato nel giusto modo. Perciò, ecco la razza di cane che non solo perde pochissimo pelo ma che non puzza ed è affettuosissima. Ora sappiamo che il Crestato cinese potrebbe essere l’amico per la vita più giusto per noi.