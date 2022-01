Gli animali domestici sanno dare affetto e protezione tanto ai grandi che ai piccini. Adottare un cane è certamente tra le migliori azioni da compiere nella vita, specialmente se si tratta di animali abbandonati e senza famiglia.

Ogni razza di cane ha una serie di caratteristiche che condivide con il resto degli animali appartenenti a quella specie. Questo può orientare i padroni che sono alla ricerca del compagno perfetto. Ecco, dunque, la razza da scegliere come primo cane per chi cerca un fedele compagno di famiglia perfetto anche per la guardia.

Chi, invece, ne desidera uno intelligente, ma di piccola taglia e a pelo corto farebbe bene a pensare al Jack Russel Terrier.

Amichevole con i bambini e molto socievole con i suoi simili

Il Bobtail è un cane da pastore a pelo lungo, che tollera bene sia i climi freddi che caldi. Tra le sue caratteristiche principali vi è la forte socializzazione e predisposizione a stare con i suoi simili. Quindi, si tratta del cane perfetto per chi possiede già altri amici canini.

Il Bobtail è anche molto affettuoso con gli uomini e, specialmente, con i bambini, essendo un ottimo esemplare da compagnia. Il suo abbaio è davvero molto potente e capace di spaventare ogni malintenzionato. La sua età media raggiunge i 10 o 12 anni e la sua altezza lo collocherebbe tra i cani di media-grande taglia.

Quindi ecco la razza da scegliere come primo cane per chi cerca un fedele compagno di famiglia perfetto anche per la guardia

Il Bobtail è la il cane perfetto per chi è alla ricerca di queste caratteristiche. Ma cosa occorre garantirgli per una vita serena e piena d’amore?

Innanzitutto, il Bobtail richiede pulizie frequenti per via del pelo lungo e ha bisogno di esercizio. Non ama particolarmente la solitudine, quindi farebbe bene a non sceglierlo il proprietario che trascorre molte ore fuori casa.

La spesa media mensile per cibo di un Bobtail si attesta intorno ai 70 euro circa, con alimentazione di buona qualità. La toelettatura è abbastanza impegnativa e sembra preferibile rivolgersi a esperti del settore.

A fronte di tutto ciò, il Bobtail è socievole, intelligente e posato. Essendo un cane da pastore, tenderà sempre a mostrarsi protettivo nei confronti della famiglia. Ed è perfetto come primo cane anche perché è abbastanza facile addestrarlo.

Approfondimento

