Il non riuscire a dimagrire è un vero e proprio enigma. Effettivamente ci sono persone che mangiano tranquillamente più del dovuto e mantengono sempre il loro peso forma, e altre che invece cercano di mangiare di meno per perdere peso, ma non ci riescono, o almeno non in modo duraturo. Ebbene ecco la ragione segreta sul perché è difficile dimagrire e come invece riuscirci.

Dimagrire è una questione di cibo?

Comunemente si pensa che per dimagrire basti mangiare di meno. Eppure ci sono persone in sovrappeso, che nonostante si limitino nell’assunzione giornaliera dei cibi, non riescono a dimagrire, oppure se lo fanno, ritornando ad un’alimentazione normale riprendono subito peso.

Questo fatto che sembra inspiegabile, ha trovato una risposta scientifica. E sembra che il dimagrire non sia una questione di cibo, o almeno non la più importante.

Il ruolo dell’intestino

Secondo il dott. Jean-Marc Robin cofondatore della Società di Medicina nutrizionale, la possibilità di avere un peso forma dipende anche dall’intestino e in particolare dal microbiota intestinale. In pratica, ciò che si chiama anche flora batterica. Sono in pratica i miliardi di batteri che vivono all’interno del nostro intestino a fare la differenza.

Secondo il dott. Robin il microbiota svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo ed è proprio il microbiota disequilibrato la causa del sovrappeso.

Un fatto stupefacente. Ecco la ragione segreta sul perché è difficile dimagrire e come invece riuscirci

In una ricerca americana condotta da Matam Vijay-Kumar, del Department of Pathology, Emory University, USA, hanno fatto un curiosissimo esperimento. I ricercatori hanno perso due topini, uno in notevole sovrappeso e l’altro con peso normale. E hanno loro scambiato le rispettive flore intestinali.

Il risultato è stato che il topo grasso pur continuando a mangiare il 30% in più dell’altro come sua abitudine, perdeva però il 42% del suo grasso.

Il contrario è avvenuto durante un dono di microbiota nel 2015 in Francia, da una figlia obesa alla madre magra, che ne aveva bisogno. La madre inspiegabilmente cominciò ad ingrassare ben che i suoi pasti fossero frugali come prima.

Un microbiota sano

Tutto questo ci dice come sia molto importante per l’equilibrio del nostro organismo e per mantenere un giusto peso, avere un microbiota ben bilanciato. Per ottenerlo la cosa migliore è rivolgersi dal medico nutrizionista di fiducia che certamente saprà consigliare la giusta alimentazione che fa al caso.

