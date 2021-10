La pizza è da sempre uno dei piatti preferiti nel nostro Paese. La mangiamo in pizzeria, abbiamo imparato a prepararla in casa e siamo sempre in cerca di nuove ricette per cucinarla. Un alimento talmente diffuso e amato da aver attirato l’attenzione di alcuni famosi studi di ricerca. L’ultimo in ordine di tempo è la Doxa che ha recentemente indagato i gusti dei nostri concittadini in fatto di pizza. Quindi ecco la pizza più amata dagli italiani e cosa cerchiamo quando siamo in pizzeria. Al primo posto c’è un classico della tradizione. Ma pian piano si stanno facendo spazio nuovi gusti, nuove varianti e soprattutto una grande attenzione alla qualità.

Ecco la pizza più amata dagli italiani e cosa cerchiamo quando siamo in pizzeria

Le mode cambiano e i gusti variano ma la preferita dagli italiani resta sempre la pizza tonda. Il 76% degli intervistati la preferisce alla variante romana più croccante e a quella al taglio. Solo il 5% se ne ha la possibilità opta per la versione da alta cucina tagliata a spicchi e con ingredienti particolarmente ricercati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Quello che stupisce è invece la ricerca di prodotti di qualità e di impasti facili da digerire anche a costo di spendere qualcosa in più. L’84% degli intervistati ammette di essere disposto a pagare di più per ingredienti di ottima qualità e di provenienza nostrana. Il 56% del campione apprezza in particolar modo le pizze fatte con prodotti sostenibili o con farine più sane e leggere.

I consumi settimanali

Al di là dei gusti e delle preferenze personali c’è un dato di fatto. La pizza è uno dei cibi più consumati in ogni territorio. Circa 9 italiani su 10 la consumano almeno una volta ogni 7 giorni. 4 su 10 mangiano pizza due volte a settimana. E tra le generazioni più giovani c’è anche chi arriva a 3. Cambia anche la “percezione” legata al piatto. Fino a poco tempo fa molti pensavano alla pizza come a un alimento pesante da trattare con cura. Oggi mangiare una pizza significa principalmente stare in compagnia e condividere una passione con amici e famiglia.

Come preparare una pizza tonda perfetta

Ora che abbiamo scoperto le abitudini degli italiani non ci resta che svelare qualche trucchetto per preparare una pizza tonda perfetta. Il primo, quasi ovvio, è quello di scegliere sempre ingredienti di qualità. Possiamo avere anche il miglior forno del mondo ma se quello che cuociamo non è buono potremo fare davvero poco.

Il secondo trucchetto è quello di usare sempre farina di tipo 0 e poco lievito nell’impasto. Mettendo 2 o 3 grammi di lievito ogni mezzo kg di farina avremo una lievitazione più lunga e una pasta probabilmente più buona.

Per preparare un buon impasto dovremmo usare sempre acqua tiepida. Mai fredda o calda. Solo così il lievito farà il suo dovere. Mettiamo in una ciotola l’acqua e facciamo sciogliere il lievito. Solo dopo dobbiamo aggiungere la farina e per ultimo il sale. In 10 minuti di lavorazione otterremo un impasto omogeneo che dovremo far riposare infarinato a temperatura ambiente per circa 8 ore.

Se rispettiamo alla lettera questi passaggi probabilmente creeremo una pizza degna dei mastri pizzaioli.