Stare a contatto con la natura, prendersi cura delle piante e seguire la loro crescita porta a molteplici benefici. Infatti dedicare del tempo a questi piccoli arbusti permette di rilassarci, allontanare lo stress e decorare l’appartamento e il giardino.

Creare degli spazi verdi in casa e scegliere la pianta giusta per ogni tipo di stanza, ci permette non solo di abbellire gli angoli più bui, ma è anche importante per la nostra salute. Infatti ricordiamo che le piante hanno il grande dono di assorbire l’anidride carbonica e trasformarla in aria pulita. Ad esempio, basta solo questa pianta raffinata ed elegante per purificare l’aria e combattere lo stress.

Ecco la pianta rampicante dalle foglie grandi e curiose che decora e purifica l’aria di casa

Proprio per questa funzione benefica è molto importante scegliere con cura le piante. Infatti oggi vogliamo proporre ai nostri Lettori un arbusto molto particolare e utile in casa: il filodendro o Philodendron.

Una pianta tropicale dal portamento eretto perfetta per abbellire ogni appartamento. Il filodendro comprende molte specie, ma tutte possiedono radici aeree e delle foglie molto grandi e particolari. Proprio le sue foglie si presentano molto lucide, luminose, di grandi dimensioni e dalle svariate forme: cuoriformi, ovali o divise in lobi.

Ma il Filodendro possiede anche un’altra caratteristica. Infatti ecco la pianta rampicante dalle foglie grandi e curiose che decora e purifica l’aria di casa. Proprio così, il Filodendro avrebbe la grande capacità di filtrare l’aria ed eliminare le sostanze inquinanti e tossiche.

Come si coltiva questa pianta

Il filodendro è una pianta molte semplice da curare, perché non necessita di attenzioni particolari. Ama gli ambienti luminosi, ma non il contatto diretto con i raggi solari e teme molto il freddo. Le innaffiature dovranno essere abbondanti nei mesi estivi, mentre in quantità minore durante l’inverno. Facciamo sempre attenzione ed evitiamo che rimanga l’acqua all’interno del sottovaso.

Inoltre, necessita di un terriccio ricco di sostanze organiche e di una buona concimazione ogni 30 giorni. Per quanto riguarda le potature, invece, non c’è un periodo specifico per effettuare questo tipo di operazione. Eliminiamo le foglie solo quando sono secche.

Facciamo attenzione agli afidi e ai parassiti che potrebbero attaccare la nostra pianta, in particolare la cocciniglia e il ragnetto rosso. Inoltre, controlliamo sempre lo stato di salute delle foglie, perché potrebbero ingiallirsi con il sole o soffrire a causa delle irrigazioni abbondanti.