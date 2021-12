Il tanto atteso Natale è passato e molti di noi stanno facendo il conto alla rovescia per il nuovo anno in arrivo.

In questo periodo di festa ci sono tante piante che sono state donate ed altrettante che ancora dobbiamo regalare alle persone che non abbiamo potuto incontrare.

Per esempio questa bellissima pianta rampicante a forma di cuore ideale per la casa che sta spopolando proprio per l’amore che rappresenta.

Possiamo trovare diverse piante in commercio che ci possono aiutare a guardare positivamente al nuovo anno, soprattutto per chi ha avuto un 2021 turbolento.

Ecco la pianta portafortuna da avere in casa per augurarci un nuovo anno ricco di benessere, prosperità e ricchezza

L’ agrifoglio è una tipica pianta natalizia che è caratterizzata da foglie verdi e lucenti, oltre che da bacche rosse che la rendono particolarmente decorativa.

Le foglie della pianta in questione sono spinose e, per tradizione, sembrerebbero mantenere a distanza le forze negative e i problemi.

L’idea che questa sia una pianta portafortuna è nata dai celti per poi diffondersi nel resto del mondo.

Gli antichi Romani, per esempio, la utilizzavano per difendersi dagli spiriti malvagi e proprio per questo appendevano i suoi ramoscelli fuori dalla porta di casa.

Questi, inoltre, erano posti nei capelli come porta fortuna durante alcuni rituali ed anche per questo è considerata una pianta che porta bene.

Avendo questa fama, la troviamo spesso nei pacchettini regalo durante il periodo natalizio per augurare il meglio alle persone che lo ricevono.

È bene sapere che è anche facile da mantenere in inverno, anche perché è una pianta resistente al freddo ideale per decorare giardini e balconi.

Maggiori informazioni sulla pianta

L’agrifoglio cresce molto lentamente ma può arrivare con il tempo anche ad un’altezza di circa 5 metri.

Non ha bisogno di tanta acqua ma va irrigata in modo regolare ed è consigliabile effettuare una buona concimazione sia nel periodo invernale che in quello primaverile.

Se decidiamo di crescerla in vaso sarà preferibile utilizzarne uno di ampie dimensioni e ricordarci di spargere dell’argilla espansa sul suo fondo per drenare il terreno.

