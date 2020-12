Sono molteplici le piante che richiamano il Natale e che sono presenti in tutte le case già la sera della vigilia. C’è la stella di Natale, l’agrifoglio, il vischio. Oggi gli Esperti della Redazione vogliono fornire un suggerimento utile e meno conosciuto, dunque ecco la pianta portafortuna che non può assolutamente mancare per un ricco 2021. Ci stiamo riferendo al pungitopo.

Si potrebbe restare sorpresi da quest’affermazione. Infatti, come può essere il pungitopo la pianta più importante quando baciarsi sotto il vischio è la tradizione più conosciuta del Natale. Eppure la situazione che stiamo vivendo forse richiede meno baci e un po’ più di fortuna. Ed è qui che entra in gioco il pungitopo.

Il pungitopo

Il nome suona decisamente meno orecchiabile di quello della stella del Natale. Il pungitopo è una pianta sempreverde, famosa per le foglie acuminate e pungenti, da cui deriva appunto il nome, e le sue bacche rosse.

Le bacche conservano il loro colore brillante fino a primavera, quando finalmente sbocciano i primi fiori, bianchi e profumati.

Il pungitopo è anche molto usato in fitoterapia grazie alle sue molteplici proprietà vaso protettrici e antiinfiammatorie. Gli estratti di pungitopo dunque si considerano efficaci nella prevenzione delle emorroidi e nel miglioramento della circolazione venosa.

Ebbene dopo aver descritto le proprietà di questa magnifica pianta vogliamo sottolineare che Il pungitopo è una pianta portafortuna ed addirittura veniva utilizzata in passato come talismano per la gioia e la felicità.

Insomma, è un’ottima idea regalo, specie se l’auspicio è quello di un nuovo anno pieno di fortuna e gioia. Una speranza che vale probabilmente per tutti noi che abbiamo dovuto affrontare un 2020 turbolento e faticoso da vivere. Chi non l’ha ancora comprato farebbe bene ad affrettarsi ed a condividere queste informazioni con i propri cari. La fortuna nel 2021 andrà a ruba.

Abbiamo cercato di dare utili suggerimenti con ecco la pianta portafortuna che non può assolutamente mancare per un ricco 2021.