Arredare la casa non significa solo sistemare mobili e quadri in modo congeniale. Per abbellire l’abitazione e darle un tocco di classe invidiabile non possiamo rinunciare alle piante. I nostri vegetali possono fare la parte del leone non solo in giardino o sui davanzali, ma anche tra le mura domestiche.

Non tutte le piantine, però, sembrano adatte allo scopo. Alcune richiedono molta luce e cure particolari, per cui andrebbero lasciate all’esterno. Altre, invece, sembrano fatte apposta per tenerci compagnia in stanza.

La pilea è una di queste, talmente bella e facile da curare che non torneremo indietro una volta acquistata. Per il suo significato, poi, è perfetta anche come dono a chi ci sta particolarmente a cuore. Ecco la pianta più elegante di photos e sansevieria. Vediamo dunque come riconoscerla e curarla per mantenerla sempre in forma.

Il genere

Con il termine Pilea si tende a indicare un ampio genere di piante. Vi sarebbero almeno 600 esemplari, tra cui la Pilea microphylla, grandifolia e involucrata. I tropici e le aree sub tropicali sono il loro habitat naturale e sono amanti generalmente dei climi caldi.

La piantina di cui parleremo oggi appartiene a questo genere e si identifica come Pilea peperomioides. Forse la si conosce più per il suo singolare soprannome, “pianta delle monete”. Questo appellativo sarebbe legato non solo alla forma delle foglie, perfettamente tonde, ma anche alla fortuna che si dice porti a chi la possiede.

Ecco la pianta più elegante di photos e sansevieria da mettere in camera da letto o bagno per attirare denaro e fortuna

La Pilea Peperomioides è una pianta succulenta sempreverde che farà un figurone in casa. In media raggiunge un’altezza di circa 50 cm; la chioma è verde brillante e particolarmente vistosa. In primavera sboccia con fiorellini bianchi ma piuttosto piccoli, paragonabili a quelli di alcune varietà di begonia.

Questa pianta ama stare dentro casa, soprattutto in inverno quando le temperature sono basse. Garantiamole almeno 10 gradi e posizioniamola in un angolo illuminato, ma al riparo dalla luce diretta del sole.

Il terreno di crescita ideale è ricco di nutrienti e poco compatto, a garanzia di un buon drenaggio dei liquidi. Innaffiamola regolarmente in estate, anche se teme poco la siccità. Riduciamo l’apporto d’acqua nel periodo invernale.

Concime e moltiplicazione

Per vedere prosperare la pilea è importante fornire il giusto apporto nutritivo. Il concime adatto è quello liquido per piante verdi e si compone di macroelementi indispensabili come azoto, fosforo e potassio. Meglio ancora se contiene in parte minerali come magnesio, zinco e rame.

Per riprodurre la pilea possiamo utilizzare la talea. Recidiamo un rametto con delle forbici taglienti e disinfettate. Inseriamolo in un contenitore con della torba mista a sabbia e curiamolo in attesa che si sviluppi. In alternativa, potremmo sfruttare la tecnica della coltura idroponica, inserendo la talea in un vaso con acqua finché non spuntano le prime radici.

